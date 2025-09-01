Папата се моли за жертвите на земетресението в Афганистан

На 1 септември папа Лъв XIV изпрати телеграма със съболезнования след опустошителното земетресение с магнитуд 6,0, което засегна Източен Афганистан. Според последните данни най-малко 800 души са загинали, а над 2800 са ранени.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В послание, подписано от ватиканския държавен секретар, кардинал Паролин, Светият отец пише, че е дълбоко опечален от мащаба на трагедията – огромната загуба на човешки живот. Епископът на Рим отправя горещи молитви за душите на загиналите, ранените и изчезналите.

Папата поверява всички пострадали „на провидението на Всемогъщия и изразява дълбока солидарност, особено с онези, които скърбят за загубата на близки, със спасителите и гражданските власти, участващи в спасителните и възстановителни работи“.

В това трудно за страната време, Светият Отец призовава за афганистанския народ Божествената благословия на утеха и сила.