Папата скърби за жертвите на свлачището в Судан

Папа Лъв XIV изразява в телеграма близостта си с всички хора, засегнати от трагедията, която сполетя село в централен Судан, разрушено от свлачище

Маня Кавалджиева – Ватикана

Скръб, близост и молитви: в това увери папа Лъв XIV всички засегнати от свлачището, което засегна село Тарасин в района на Централен Дарфур, в Судан. В телеграма, подписана от ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин и адресирана до епископа на Ел Обейд, монсеньор Юнан Томбе Триле Куку Андали, папата „уверява всички засегнати от тази трагедия в своята духовна близост. Молейки се по-специално за вечния покой на загиналите, за онези, които скърбят за загубата им и за спасяването на многото хора, които все още са в неизвестност“, Светият Отец „окуражава гражданските власти и служителите на службите за спешна помощ в техните непрекъснати усилия за оказване на помощ“. Папата завършва посланието си, като призовава божествена утеха и благословия за страната.

Свлачището

Изглежда има само един оцелял, по информация на бунтовническа групировка, която контролира района на Дарфур, Западен Судан, където късно снощи стана огромно свлачище, причинявайки над хиляда смъртни случая и унищожавайки част от регион, известен с производството на цитрусови плодове.