Папата: августинците да насърчават единството в Църквата и по света

Папа Лъв XIV отслужи света литургия в църквата „Свети Августин“ в Рим, за откриването на Генералната капитул на Августинския орден, призовавайки своите братя и сестри да се молят за дара на вслушването, смирението и насърчаването на единството.

Маня Кавалджиева – Ватикана

Слушане, смирение и единство: това е, което папа Лъв XIV препоръча на монасите от Ордена на Свети Августин, по време на литургията за откриването на 188-мия Генерална капитул, председателствана днес следобед, 1 септември, в Рим, в базиликата „Свети Августин“.

Папа Лъв XIV започна проповедта си, като насърчи присъстващите да поискат напътствия от Светия Дух в работата си.

Епископът на Рим подчерта, че „Светият Дух говори днес, както и в миналото“, в дълбините на сърцето, „чрез братята и сестрите, и обстоятелствата на живота“ и поради тази причина ни призовава да се вслушваме.

Важно е атмосферата на този Капитул, в хармония с вековната традиция на Църквата, да бъде атмосфера на слушане: слушане на Бог и слушане на другите.

В своята проповед Лъв припомни думите на Свети Августин от една проповед – 269 – в която той подчертава, че „цялата система от вярващите говори на всички езици“.

Затова, живейте тези дни в искрено усилие да общувате и разбирате, и правете това като щедър отговор на великия и уникален дар от светлина и благодат, който Небесният Отец ви дава, като ви призовава тук, точно вас, за доброто на всички. И стигаме до втори момент: правете всичко това със смирение.

папата на литургията в базилика Свети Августин (ANSA)

Папата отново цитира епископа от Хипон, който тълкува „разнообразието от начините, по които Светият Дух, през вековете, се разпространява по света“ като „покана към нас да се снижим пред свободата и неразгадаемостта на Божието действие“.

Никой не бива да мисли, че има всички отговори. Нека всеки споделя това, което има, с откритост. Нека всеки приеме с вяра това, което Господ вдъхновява.

Накрая, Лъв XIV припомни „ценността на единството“ и спомена в тази връзка Първото послание на Свети Павел до Коринтяните, в което се уточнява, че „на всеки се дава проявлението на Духа за общо благо“ и че „както […] тялото е едно и има много части, но всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос“.

Нека единството бъде незаменима цел на вашите усилия, но не само това: нека то бъде и критерий за проверка на вашите действия и съвместна работа, защото това, което обединява, е от Него, а това, което разделя, не може да бъде от Него.