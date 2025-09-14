Папата: мъчениците, символ на обезоръжена надежда и квас на мирно човечество

В памет на мъчениците и свидетелите на вярата през 21-ви век, папа Лъв се присъединява към представители на християнски деноминации и общности, за да почете примерите на мъчениците, чиято надежда се основаваше на християнски ценности, а не на насилие.

Килс Гаси – Маня Кавалджиева – Ватикана

Папската базилика „Свети Павел извън градските стени“ бе място на специално честване вечерта на 14 септември – възпоменание на мъчениците и свидетелите на вярата през двадесет и първи век. Папа Лъв XIV председателства това възпоменание заедно с представители на различни християнски деноминации и общности.

Багослужението се базира на Блаженствата от Евангелието на Матей, за да изтъкне живота на тези мъченици и тяхното свидетелство за християнските ценности — представители на различните църкви и общности прочетоха молитвите.

Любовта е по-силна от смъртта

В проповедта си папата подчерта празника Кръстовден, честван на 14 септември и как изображението на кръста се е превърнало от символ на мъчение в „средство за нашето спасение“, „надежда на християните“ и „слава на мъчениците“.

Като поздрави членовете на Православните църкви, Древните източни църкви, християнските общности и икуменическите организации, папата се позова на енцикликата на папа Йоан Павел II „Ut Unum Sint“, казвайки, че „мъченичеството до смърт“ е „най-истинското общение с Христос, който проля Кръвта си“.

възпоменание за мъчениците на вярата (@Vatican Media)

И днес папа Лъв каза, че „омразата сякаш е проникнала във всеки аспект на живота“. И все пак, смели мъже и жени – „служители на Евангелието и мъченици на вярата“ – показаха, че любовта е по-силна от смъртта чрез своята отдаденост на вярата си.

Те също носят кръста

В памет на загиналите за вярата, папата призова всички да погледнат към кръста, където Исус „ни разкри истинското лице на Бог, неговото безкрайно състрадание към човечеството“. Свален от кръста, обясни папата, Исус пое върху себе си омразата на света, „за да сподели съдбата на всички, които са унижени и потиснати“.

В днешно време, толкова много наши братя и сестри продължават да носят този кръст чрез свидетелството си за вярата в „трудни ситуации и враждебни контексти: подобно на него, те са преследвани, осъждани и убивани“.

Това са мъже и жени, на които Исус възлага Блаженствата. Цената, която плащат за своята вярност към Евангелието, отдаденост на справедливостта и единство с най-нуждаещите се, е техният живот. Папа Лъв посочи, че „според светските стандарти, те са победени“. Но Книгата на мъдростта казва друго: „тяхната надежда е пълна с безсмъртие“.

През Юбилейната година на надеждата, папата насърчи всички да почетат тези свидетели на вярата. Чрез тяхното мъченичество, евангелското послание продължава да се разпространява. „Това е надежда, изпълнена с безсмъртие, защото въпреки, че са били убити телесно, никой не може да заглуши гласа им или да заличи любовта, която са показали“. Тяхното свидетелство продължава като пророчество за победата над злото.

Обезоръжена надежда

Папа Лъв подчерта, че свидетелството на тези мъченици е „обезоръжена надежда“, тъй като те са избрали силата на Евангелието пред оръжията на силата и насилието.

След това той се обърна към примера на сестра Дороти Станг, посветила живота си на „безземните в Амазония“. Когато нападателите ѝ поискали оръжието ѝ, тя им показала Библията си, наричайки я единствено оръжие. Папата си спомни и за отец Рагид Гани – халдейски свещеник от Мосул в Ирак – който отказал да се бие, за да свидетелства за истинските християнски ценности.

Друг пример е този на брат Франсис Тофи, англиканец и член на Меланезийското братство, дал живота си за мир на Соломоновите острови. Папа Лъв подчерта, че „до ден днешен преследването на християните не е приключило; напротив, в някои части на света то се е увеличило“.

възпоменание за мъчениците на вярата (@Vatican Media)

Не можем да забравим

„Не можем и не искаме да забравим“, заяви папата, „искаме да помним“. Заедно с нашите братя и сестри от други църкви и християнски деноминации, обясни Светият Отец, искаме да запазим техните свидетелства и истории живи.

Той потвърди ангажимента на Католическата църква да защитава паметта на тези мъже и жени от всички християнски традиции – задача, която се изпълнява от Дикастерията за каузите на светците съвместно с Дикастерията за насърчаване на християнското единство.

Папата повтори посланието от неотдавнашния Синод: „икуменизмът на кръвта обединява „християни от различни деноминации, които заедно дават живота си за вярата в Исус Христос. Свидетелството на тяхното мъченичество е по-красноречиво от всяка дума: единството идва от Кръста Господен“.

Преди края на богослужението, папа Лъв припомни пакистанското дете, Абиш Масих, убито при нападение срещу Католическата църква. Детето бе написало в тетрадка: „Да направим света по-добро място“. Папата призова всички да позволят мечтата на Абиш да ни вдъхнови смело да свидетелстваме за вярата и чрез това да бъдем „квас за мирно и братско човечество“.

В края на тържествената церемония, папата беше поздравен с кратък тост, разрязване на тортата и песента „Честит рожден ден“.