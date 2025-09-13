Папата към поклонниците от Умбрия: „земя на изкуство и святост“

На 13 септември в базиликата „Свети Петър“ папа Лъв XIV поздрави верните, пристигнали за юбилейното поклонение от италианския регион Умбрия.

Виктор Владимиров – Маня Кавалджиева – Ватикана

Светият Отец напомни, че пътят на поклонника не е само физическо пътуване, а преди всичко път на сърцето. Преминаването през Светата врата се превръща в знак на прошка и начало на обновен живот, а Евхаристията събира заедно християните, които принасят като дар на Господ себе си и всичко, което имат.

Папата нарече Умбрия „зеленото сърце на Италия“, съкровищница на изкуство, земя на светци. Мистици, поети, богослови, мълчаливи отшелници, жени на вярата, ентусиазирани млади хора „са си предавали един на друг през вековете едно и също прекрасно наследство: Евангелието на Исус“.

папата с поклонниците от Умбрия (@VATICAN MEDIA)

Лъв XIV обърна специално внимание на наскоро канонизирания младеж Карло Акутис, чийто живот се превърна в напомняне, че светостта не се е изчерпала в миналото, а дава благоуханни плодове и днес.

В този контекст папата цитира думите на Павел VI, че светът се нуждае от красота, за да не изпада в отчаяние. Скъпоценната красота не е подвластна на времето, тя свързва поколенията и вярващите от Умбрия са заобиколени от нея по много начини.

„Обичайте я и я ценете, нека тя ви говори за Бога и вие на свой ред станете нейни вестители“.

В края на обръщението си папа Лъв XIV благослови гостите и ги призова да тръгнат от олтара на Евхаристията към света „като мисионери на любовта и помирението“.