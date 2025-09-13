Папата: да разрушаваме невидимите стени между народите

Проектът „Жестове на гостоприемство“, който беше представен на 12 септември на италианския остров Лампедуза, стана кандидат за включване в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. По този повод папа Лъв XIV се обърна към участниците в проекта с приветствено видеопослание.

Виктор Владимиров – Маня Кавалджиева – Ватикана

Епископът на Рим започна словото си с местната дума „o’scià“ („дихание на живот“), припомняйки, че именно при „вратите на Европа“ се е родило уникалното свидетелство за помощ на мигрантите, стигнали до острова. Папата е дълбоко благодарен на местната Църква, спасителите, доброволците, лекарите, кметовете, свещениците и обикновените хора:

Вие сте крепост на онази човечност, която се стремят да подкопаят гръмките спорове, атавистичния страх и несправедливите мерки. Няма справедливост без състрадание, както няма законност без внимание към болката на другите.

Като припомни майките и децата, загинали в Средиземно море, папата подчерта, че паметта за мъртвите остава рана, която никога не заздравява. Оцелелите никога няма да забравят добротата на онези, които са ги приели; много от мигрантите „станаха работници на справедливостта и мира, защото добротата е заразителна“.

Цитирайки своя предшественик Франциск, папата спомена „глобализацията на безразличието“, която днес често се превръща в „глобализация на безсилието“. „Историята се разрушава от силните в света, но се спасява от смирените, праведните и мъчениците“, подчерта Светият Отец, призовавайки за „култура на помирението“: да се учим да прощаваме, да разрушаваме невидимите стени между народите.

„Имаме едни и същи надежди. Не съществуват врагове – има само братя и сестри“.

Свидетелството на Лампедуза не е капка в морето, а голямо усилие на гостоприемството, което може да промени историята, изпълвайки я с диханието на Светия Дух, подчерта папата, като повери Лампедуза и всички, които са намерили прием тук, на застъпничеството на Пресвета Дева Мария.

На представянето на проекта се състоя концерт на известния италиански композитор Джовани Алеви.