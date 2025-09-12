Папа Лъв XIV: Братко, сестро, къде си?

На 12 септември във Ватикана, по време на третото издание на World Meeting on Human Fraternity, папата отправи силно послание за мир, братство и надежда. Пред участниците, дошли от различни краища на света, Светият отец благодари за присъствието им и за тяхната смелост да кажат твърдо „не“ на войната и убедено „да“ на мира.

Светла Чалъкова - Ватикана

Лъв XIV напомни, че войната никога не е правилният път за решаване на конфликти. Той цитира Апостолическото насърчение Evangelii Gaudium на своя предшественик , където се казва че: „Да понесеш конфликта, да го разрешиш и да го преобразиш в нова възможност“ – това е пътят на истинската сила и мъдрост. По думите му, самото събиране на толкова хора от различни култури и религии е свидетелство за тази мъдрост, която обединява, а не разделя.

Светият отец се върна и към библейските образи на Каин и Авел. Той подчерта, че макар първата братска връзка в историята да е белязана от насилие, това не означава, че „винаги е било така“. Въпросът, който Бог отправя към Каин – „Къде е брат ти?“ – остава актуален и днес. Именно този въпрос, каза папата, е нашето истинско призвание и основата на справедливостта.

„Братко, сестро, къде си?“ – с тези думи Лъв XIV прикани всеки да се замисли. Къде сме, когато войните разрушават живота на младите, когато страдат невинни деца, жени и възрастни? Къде сме, когато мигранти биват отхвърляни, когато бедните са обвинявани за своята бедност, когато светът поставя печалбата над човека? Къде сме в една хиперсвързана, но самотна епоха, в която хората често се отчуждават дори от самите себе си?

Отговорът, според папата, не може да бъде мълчание. Отговорът сме ние – със своите действия, ангажимент и смелост да изберем друг път: пътя на братството. „Да признаем другия за брат или сестра означава да преодолеем илюзията за изолация и да изградим отношения не от интерес, а от споделена човечност“, подчерта той.

Папата припомни, че големите духовни традиции и критичното мислене свидетелстват, че братството надхвърля етническите граници и се основава на общия произход на всички народи. Той цитира и енцикликата Fratelli Tutti, където се казва: „Социалното приятелство и универсалното братство предполагат признаване на достойнството на всеки човек, винаги и навсякъде“.

Светият отец призова за нови форми на социална любов, за съюзи между знание и поколения, за инициативи, в които бедните не са само получатели на помощ, а активни участници. Той подчерта, че имаме нужда от „човешка коалиция“, основана на грижа, дар и доверие – основи на една икономика, която не убива, а създава живот.

Накрая Лъв XIV благодари на артистите и Нобеловите лауреати, присъстващи на срещата, и напомни думите на Христос: „Обичайте се един другиго, както Аз ви възлюбих“.

С това послание той остави на присъстващите и на света надеждата, че братството и мирът са възможни, ако всеки приеме въпроса: „Къде е брат ти?“ – и отговори с дела на любов и солидарност.