Съболезнования на папата за смъртта на херцогинята на Кент

В телеграма Лъв XIV изразява близостта си до крал Чарлз III на Англия по повод кончината на Нейно Кралско Височество Катрин, която почина на 4 септември на 92-годишна възраст.

Ватикан Нюз

Папата изпрати телеграма, в която изразява най-дълбоките си съболезнования до крал Чарлз III за смъртта на херцогинята на Кент, Катрин, която почина в нощта на 4 септември в двореца Кенсингтън. Тя беше на 92 години.

По повод погребението на херцогинята, насрочено за днес, 16 септември, Папата изразява близостта си „в този момент на скръб“ до членовете на кралското семейство, херцога на Кент, нейните деца и внуци. Папата поверява нейната „благородна душа“ на Божията милост, благодарейки за нейния ангажимент в милосърдните дела и грижта за най-уязвимите. В заключение на телеграмата папата дава своята апостолска благословия „като гаранция за утеха и мир във Възкръсналия Господ“.

Погребението ще се състои в Уестминстърската катедрала, а на него ще присъства и крал Чарлз III: първият път, в който английски крал, който е и глава на Англиканската църква, ще присъства на католическо погребение от 400 години насам.

Катрин Луси Мери Уолсли е родена в аристократично, земевладелско семейство. Отгледана като англиканка, през 1961 г. тя се омъжва за принц Едуард, херцог на Кент, внук на крал Джордж V и братовчед на кралица Елизабет II.

Въпреки че е от аристократично семейство, херцогинята е първата жена от повече от век, омъжена за херцог на кралското семейство без княжеска титла по рождение. Херцогиня Катрин посвещава живота си на служба на ближните и често, заедно с херцога, представлява кралицата на благотворителни или държавни събития у дома или в чужбина.

През 1994 г. те е приета в Католическата църква от кардинал кардинал Базил Хюм, архиепископ на Уестминстър. Тя е първият член на английското кралско семейство, който приема католицизма от 1685 г. насам.

Херцогиня Катрин описва обръщането си в вярата като „дълго обмисляно“ решение, казвайки, че обича „насоките“, които Католическата църква предлага.

Като католичка, тя редовно посещавала Лурд с местната си енория, участвайки в литургията в ораторията Бромптън в Лондон. През 2001 г. третият ѝ син, лорд Никълъс Уиндзор, приема католицизма, като става първият мъжки член на английското кралско семейство, приел католицизма след вероятното обръщане на Чарлз II на смъртния му одър през 1685 г.

Посветена на много хуманитарни каузи, след оттеглянето си от обществения живот, херцогинята преподава музика на деца в държавните училища в пълна анонимност, известна само като „г-жа Кент“.