Папата призова за прекратяване на хуманитарната катастрофа в Судан

В края на общата аудиенция на 3 септември папа Лъв XIV припомни драматичните новини, идващи от Судан, особено от Дарфур.

Виктор Владимиров – Светла Чалъкова - Ватикана

„В Ел Фашер много цивилни бяха блокирани в града, жертви на глад и насилие“, напомни папата на поклонниците на площад „Свети Петър“. „В Тарасин опустошително свлачище причини много жертви, оставяйки след себе си болка и отчаяние. И сякаш това не беше достатъчно, разпространението на холера заплашва стотици хиляди вече изтощени хора. Особено близо съм до суданския народ, особено до семействата, децата и разселените лица; моля се за всички жертви“.

В този контекст Светият отец се обърна към отговорните лица и международната общност, като ги призова да осигурят хуманитарни коридори и да работят заедно за спиране на хуманитарната катастрофа в този африкански регион:

„Дойде време да започнем сериозен, искрен и приобщаващ диалог между страните, за да сложим край на конфликта и да възстановим надеждата, достойнството и мира на народа на Судан.“

Римският епископ се обърна към младежите, болните и младоженците, дошли във Ватикана като поклонници:

„Днес“, припомни папата, „честваме литургичната памет на Свети Григорий Велики, чиито мощи почиват в базиликата „Свети Петър“. Този папа е наречен Велики заради изключителната си работа като пастир и учител на вярата в изключително трудни времена за обществото и Църквата: неговото величие черпеше сила от вярата в Христос. Пожелавам на всеки от вас да разпознае в Господ единствената истинска сила на живота. Моят благослов за всички вас!“, завърши папата.