Лъв XIV: ситуацията в Близкия изток e „изключително сериозна“

Лъв XIV нарече ситуацията в Близкия изток „изключително сериозна“ след израелските бомбардировки над Катар и призова за молитва и действия за мир.

Александър Амелченя – Светла Чалъкова - Ватикана

Напускайки папската резиденция в Кастел Гандолфо на 10 септември 2025 г., Светият отец отговори на въпроси на журналисти относно последните развития в Близкия изток.

Израелските бомбардировки над катарската столица Доха, насочени към някои лидери на Хамас, повредиха няколко жилищни сгради и предизвикаха дълбоката загриженост на папата.

„Цялата ситуация наистина е много сериозна“, подчерта Лъв XIV, обръщайки се към медиите. Папата не скри тревогата си от ескалацията на конфликта: „Не знаем накъде отива, ситуацията остава сериозна, трябва да се молим много, да продължим да действаме, да се опитваме, да настояваме за мир“.

Светият отец изрази особено безпокойство от спешната заповед за евакуация, издадена от Израел на жителите на Газа във връзка с ескалацията на военните операции. Папата заяви пред репортери, че се е опитал да се свърже с енорийския свещеник на Светото семейство в Газа, отец Габриеле Романели, но без успех.

„Току-що се опитах да се обадя на енорийския свещеник, но нямам новини“, призна Лъв XIV, не криейки тревогата си за съдбата на католическата общност в зоната на конфликта.

Изявленията на Лъв XIV отразяват дълбоката му загриженост за ситуацията в Близкия изток. Светият престол непрестанно ризовава за прекратяване на насилието и търсене на мирно решение на конфликта чрез диалог и преговори. Молитвата и дипломатическите усилия остават основните инструменти на Църквата в усилията ѝ за установяване на мир в региона.