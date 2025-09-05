Лъв XIV ще открие екологичен център в лятната резиденция на папите

Папската лятна резиденция се превръща в център за екологично образование и духовност. Проектът прилага концепцията, заложена в енцикликата за сътворението и достойнството на човека, чиято 10-та годишнина се отбелязва тази година.

Александър Амелченя – Светла Чалъкова - Ватикана

Днес, 5 септември 2025 г., Лъв XIV ще открие тържествено „Селцето Laudato si'“ – папската лятна резиденция, превърната в екологичен център за образование и духовност.

По време на откриването папата ще направи символично поклонение през територията, ще се срещне с работниците, техните семейства и всички, които са допринесли за създаването на „Селцето“ – включително богопосветени лица, учени, студенти, местната общност и благодетели. След това ще председателства Литургията на Словото с благословия в знак на благодарност за тази нова мисия на Църквата.

Ръководителят на проекта, мексиканският свещеник Мануел Дорантес, подчертава в интервю за Vatican News, че мястото е отворено за всички и целта му е да вдъхнови грижа за нашия общ дом – Земята. На площ от 55 хектара посетителите ще могат да видят градини, земеделски земи, образователен център, ресторант и пазар. Ще се предлагат обиколки на много езици. Образователният център ще обслужва както индивидуални гости, така и групи от енории, епархии, посветени лица, епископи, студенти и епископски делегации. Планирани са и специални курсове за бизнес лидери.

Посетителите ще видят градини, статуя на Дева Мария, пред която са се молили папите, древните римски руини на вилата на император Домициан, Ватиканската обсерватория, ферма и произведения на изкуството. На мястото е създадено ново лозе, където е засаден нов сорт грозде, посветен на папата, в сътрудничество с италиански университет. Първото вино трябва да бъде бутилирано около 2029 г.

Мисията на това място е да създаде модел, в който грижата за Творението и защитата на човешкото достойнство – особено на най-уязвимите – не само се преподава, но преди всичко се преживява, вкоренена в Евангелието и отворена за всички.

Новият висш образователен център „Laudato si'“, благословен от Лъв XIV по време на днешното откриване, ще предлага курсове по екологично земеделие и устойчиво развитие.