Папата призова Средиземноморския младежки съвет да бъде знак на надежда

Папа Лъв XIV насърчи членовете на Средиземноморския младежки съвет да бъдат знак на надежда, заявявайки, че техните „високи идеали и креативност“ им позволяват да дават съществен принос за мира в Средиземноморския регион и по света.

Кристофър Уелс – Светла Чалъкова - Ватикана

Срещайки се във Ватикана с младежите от Съвета, папата подчерта, че те са „доказателство, че диалогът е възможен; че различията са източник на обогатяване, а не мотив за конфликт; и че другите винаги са наши братя и сестри, никога непознати или, още по-лошо, врагове“.

Съставен от представители на страни, граничещи със Средиземно море, Съветът има за цел да даде възможност на младите хора да изразят мнението си и да предприемат инициативи в диалог с гражданските власти.

Папата със Средиземноморския младежки съвет (@Vatican Media)

Проект и знак

„Вашият Съвет е едновременно проект и знак“, каза папа Лъв XIV, посочвайки първо проекта, поверен им от папа Франциск, „да възстановят прекъснати взаимоотношения, да възстановят градове, разрушени от насилие, да накарат да процъфти това, което сега е пустиня, да вдъхнат надежда на безнадеждните и да насърчат затворените в себе си да не се страхуват от братята или сестрите си“.

Говорейки на италиански и английски език, папата продължи, като каза, че самите млади хора са знакът: знак на „поколение, което не приема безкритично случващото се, което не гледа на другата страна или не чака някой друг да направи първата крачка“. Вместо това папата каза: „Вие представлявате поколение, което си представя по-добро бъдеще и избира да помогне за изграждането му".

Знаци на надежда, вестители на Евангелието

Светият отец ги покани да продължат да бъдат знаци на надежда, като свидетелстват за Исус Христос, като бъдат „вестители на Неговото Евангелие“, особено в района на Средиземно море, „от чиито брегове са тръгнали първите ученици“.

За вярващите, каза той, бъдещето е „на взаимно приемане“, вкоренено в духовното наследство на региона и отхвърлящо „богохулството“ на онези, експлоатира тези традиции, като ги използват, за да оправдаят насилието и въоръжените конфликти.

Сеячи на мир и единство

„Призвани сме да култивираме молитвата и духовността, заедно с действието“, каза папата, „като източници на мир и точки на среща между традициите и културите“.

Папа Лъв завърши думите си с пламенен призив към младите хора да не се страхуват, а да „сеят семена на мира, да бъдат търпеливи строители на единството, да бъдат гласът на онези, които нямат глас и светлина и сол там, където гасне пламъкът на вярата и вкусът към живота“.