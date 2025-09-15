Папата насърчи заетостта на хора с увреждания във Ватикана

С рескрипт папа Лъв XIV одобри решенията на Службата по труда на Светия престол (ULSA) относно включването на хора с увреждания в работната сила на Светия престол.

Ватикан Нюз

По време на аудиенция, предоставена на ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин на 4 август 2025 г., папа Лъв XIV, с рескрипт, одобри решенията на Съвета на ULSA относно включването на хора с увреждания в работната общност на Светия престол.

Отсега нататък „заетостта на хора с увреждания ще се насърчава в дух на прием и, където е необходимо, чрез приемането на подходящи и специфични мерки, тъй като състоянието на увреждане не изключва годността за работа“ във всички ватикански институции, както на Светия престол, така и на губернаторството. Това е установено от новия член 2 bis, добавен към Нормите за защита на достойнството на лицето и неговите основни права, които трябва да се спазват при медицински прегледи за наемане и по време на работа (18 ноември 2011 г.).

Въвеждането на този принцип съответно изменя член 14 от Общия правилник на Римската курия относно набирането и назначаването на персонал: формулировката „добро здравословно състояние, надлежно установено“ се заменя с „психофизическа годност за изпълняваните задължения, удостоверена от Дирекцията по здравеопазване и хигиена на град-държава Ватикана“. Тези изменения, които влизат в сила незабавно, изискват от администрациите на Ватикана да насърчават заетостта на хора с увреждания.

Новите разпоредби следват одобрените от папата в рескрипта, публикуван на 11 август, който разширява защитата и правата на служителите на Ватикана, като установява, наред с други мерки, три дни платен отпуск всеки месец за родители на деца с увреждания и пет дни платен отпуск за служителите на Ватикана по повод раждане на дете.

И в този случай папа Лъв одобри решенията на Съвета на ULSA, орган, съставен от представители на различни организации на Светия престол и губернаторството, заедно със съответните им служители.