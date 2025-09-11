Светият отец реорганизира епархиите в Китай

Лъв XIV премахна две китайски епархии Сюанхуа и Сивандзъ и създаде новата епархия Джандзякоу, чийто първи епископ е Йозеф Уанг Джънгуей.

Александър Амелченя – Светла Чалъкова - Ватикана

Решението за реорганизация на църковните структури в континентален Китай е взето от Светия отец на 8 юли 2025 г. с цел подобряване на пастирската грижа за верните. И двете премахнати епархии са основани на 11 април 1946 г. от папа Пий XII. Новата епархия Джандзякоу ще бъде прикрепена към Пекинската архиепископия с катедрала в град Джандзякоу.

85 хиляди католици

Територията на новата епархия съответства на град Джандзякоу и обхваща площ от 36 357 квадратни километра с общо население от 4 032 600 души. Сред тях има около 85 хиляди католици, които се обслужват от 89 свещеници. Епархията включва областите Сюанхуа, Цяодун, Сяохуаюан, Чунли, Цяоси, Уанкуан, както и окръзите Чичен, Хоуайлай, Джоулу, Вейсян, Янюан, Хоуян, Шани, Джанбей, Гуйюан и Канбао.

Първият епископ на новата епархия

На 10 септември 2025 г., се състоя епископското ръкополагане на отец Джоузеф Уанг Джънхуей, когото папата назначи за епископ на Джандзякоу. Кандидатурата му беше одобрена в рамките на Временното споразумение между Светия престол и Китайската народна република.

Новият епископ е роден на 19 ноември 1962 г. От 1984 до 1988 г. учи в семинарията в Хебей. След две години пастирска практика в енорията Цюдзяджуан, е ръкоположен за свещеник на 24 май 1990 г. за епархията Сиансян. През 1991 г. става енорийски свещеник на същата енория, а по-късно служи в епархията Сюанхуа.