Папата разговаря с енорийския свещеник на Газа

Ситуацията в Газа остава напрегната и драматична, след като израелската армия започна нов наземен щурм срещу града. В този контекст папа Лъв XIV потвърди своята загриженост и близост с местната католическа общност, като се свърза по телефона с енорийския свещеник на църквата "Светото Семейство" в Газа отец Габриел Романели.

Разговорът се е състоял тази сутрин от Кастел Гандолфо. Според съобщение на Ватикана, Светият отец е поискал лично да се информира за положението на хората, които са намерили убежище в енорията. В момента там са приютени около 450 души, между които деца, възрастни и болни.

Папата е изразил „своята загриженост и молитва“ за всички, потърсили закрила в храма. Въпреки обстрела, енорията продължава да осигурява храна, вода, лекарства и да поддържа молитвения дом за децата и младежите.

Днешният телефонен разговор според енорийския свещеник е „благословия“ и „голяма радост“, а цялата общност - посочи той - не престава да се моли за мир. Нека припомним, че отец Романели също пострада при израелски удар през юни.

Телефонните обаждания към Газа не са новост: практиката започна с папа Франциск, който редовно звънеше на местните свещеници. Лъв XIV продължава тази традиция, като по този начин съчетава публичните си апели за мир със знаци на лична близост.

Самият отец Романели сподели в социалните мрежи видео, заснето по време на литургия, където грохотът на бомбардировки прекъсва молитвата. Въпреки страха и напрежението, вярващите продължават да се молят, свидетелствайки за своята надежда и упование в Бог.