Лъв XIV обсъди предизвикателствата на служението с новоназначените епископи

По време на среща в Синодалната зала на Ватикана на 11 септември 2025 г. Светият отец обсъди с новоназначените епископи от цял свят предизвикателствата на пастирското служение и подчерта значението на синодалността в Църквата.

Александър Амелченя – Светла Чалъкова - Ватикана

След официалното си слово Лъв XIV продължи срещата с по-неформален разговор, като засегна актуалните предизвикателства и въпроси, пред които са изправени епископите в началото на своето служение.

Близо до Бог с безгранично доверие в Светия Дух

Светият отец засегна темата за страховете, чувството на несигурност и различните очаквания, които епископите могат да имат преди назначаването си. Той подчерта необходимостта да останат близо до Бог, да отделят време за молитва и да продължат да живеят с безгранично доверие в Светия Дух.

„Готовите отговори, научени преди 25 години в семинарията, не са достатъчни“, каза папата, насърчавайки епископите да се свържат отново със света, за да отговорят на въпросите, които вълнуват хората в съвременния свят.

Лъв XIV призова йерарсите да бъдат постоянни ученици, да не се страхуват от трудности, да останат близо до верните и свещениците, милостиви и постоянни, способни да слушат и да водят диалог, а не само да проповядват.

Синодалността е стилът на Църквата, а не просто душепастирски метод

Говорейки за синодалността, Папата подчерта, че тя не е просто душепастирски метод, а „стил на Църквата, на слушане и на общо търсене на мисията, към която сме призовани“. Той насърчи епископите: „Бъдете строители на мостове“.

Папата призова също да се оцени ролята и интеграцията на миряните в живота на Църквата и да се служи на мира, който той нарече „обезоръжен и обезоръжаващ“, защото „мирът е предизвикателство за всички!“.

Търсенето на истината понякога е болезнено, но необходимо

В отговор на въпроси от епископите, Светият отец обсъди важността на предпазливостта при използването на социалните мрежи, където „всеки се смята за упълномощен да каже всичко, дори неистини“. Той препоръча да се потърси помощ от професионалисти в областта на комуникацията, обобщавайки съвета си с думите: „Спокойствие, благоразумие и помощ от професионалист“.

Говорейки за семинариите, папата подчерта отговорността за качественото формиране на бъдещите свещеници. Той призова не само да се приемат кандидати в богословските институции, но и да се съпътстват в дълбоко познание на Евангелието и разбиране на мисионерската природа на християнския живот.

В отговор на въпроси относно екологичните проблеми, Лъв XIV припомни десетата годишнина от енцикликата „Laudato Si“ и насърчи включването на тази тема в пастирската грижа, добавяйки, че „Църквата винаги ще бъде присъстваща“ в тази важна област.

В края на срещата Папата благослови присъстващите епископи и лично се сбогува с всеки един от тях във фоайето на зала „Павел VI“.