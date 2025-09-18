Обща аудиенция: в тишината се разкрива силата на Божията любов

На 17 септември на площад „Свети Петър“ Лъв XIV продължи поредицата си от катехизисни беседи за християнската надежда, фокусирайки се върху тайната на Велика събота – специален ден на тишина, в който се предвкусва вече Пасхата.

Виктор Владимиров – Светла Чалъкова - Ватикана

Светият отец подчерта, че тази тишина не е празнота, а очакване и обещание. Тя е като майчина утроба: животът е все още скрит, но вече присъства. Тялото на Господа е положено в нов гроб в градината – знак за новата животворяща сила на Бог, подготвяща пътя за възкресението. Образът на градината ни връща към изгубения Рай, където човекът е живял в единство с Бог, а новата Йерусалимска градина се превръща във врата към новия живот.

Обща аудиенция на площад "Свети Петър" (@Vatican Media)

Велика събота е и ден за почивка. Точно както Бог „си почина на седмия ден“ (Битие 2,2), така и Христос завърши спасителното Си дело. Неговата почивка не е умора или поражение, а изпълнена докрай любов, печатът на Божия промисъл, който остава със Своя народ.

Обща аудиенция на площад "Свети Петър" (@Vatican Media)

Светият отец отбеляза, че съвременният човек не знае как да се спре: живеем в постоянно бързане. Велика събота учи, че животът не винаги зависи от това, което правим, но и от това как поверяваме стореното в Божиите ръце. Тишината на гроба се превръща в зародиш на нов живот, като семе в земята. Дори паузите и празнотите в живота ни могат да се превърнат в „утроба на възкресението“, ако ги поверим на Бог. Христос в гроба е лицето на благия Бог, който оставя хората свободни и им се доверява напълно.

Обща аудиенция на площад "Свети Петър" (@Vatican Media)

В края на своята беседа, Лъв XIV подчерта, че християнската надежда се ражда не в шума или повърхностната радост, а „в тишината на очакването, изпълнена с любов“. Пресвета Дева Мария олицетворява тази вяра и тази тишина – тя е живяла с надежда, когато всичко е изглеждало сякаш е спряло. Когато изглежда, че животът е стигнал до задънена улица, нека си спомним Велика събота, призова папата. Именно в тишината и малкото се разкрива силата на Божията любов, която прави всичко ново. Ето защо „истинската радост се ражда от очакването, от търпеливата вяра и от надеждата, че всичко, преживяно с любов, със сигурност ще се прероди за вечен живот“.