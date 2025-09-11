Търси

Търси

Търси

bgбългарски
Папата с новите епископи Папата с новите епископи  (@Vatican Media)
Папа

Папата: Епископът е слуга, призван да служи на вярата на Божия народ

На 11 септември 2025 г. във Ватикана папа Лъв XIV прие близо 200 епископи от целия свят, ръкоположени през последната година. Сред тях имаше и йерарси от мисионерски територии. Срещата беше част от обучителен курс, организиран от Ведомствата за епископите, за Източните църкви и за евангелизацията.

Светла Чалъкова - Ватикана

В словото си Светият отец постави в центъра образа на епископа като слуга на Божия народ. Той подчерта, че ръкополагането не е знак за власт или привилегия, а дар, даден за служение. „Вие бяхте избрани и изпратени като апостоли на Господа и служители на вярата“, каза папата, като призова новите пастири да следват стила на Исус – смирен, беден по дух и винаги готов да обогатява чрез любовта.

Папа Лъв XIV предупреди срещу изкушението за величие и власт, което може да се промъкне в църковната служба. Истинската мисия на епископа, каза той, е да бъде знак за Божията близост – чрез отворени обятия, които утешават, и сърце, което споделя радостите и болките на вярващите. В тази връзка той припомни и думите на папа Франциск, че именно чрез своите пастири Христос обича да се приближава до хората.

Светият отец отбеляза, че служението на епископа трябва да се изразява не само в съзнанието за призванието, но и в конкретни пастирски жестове – грижа, напътствие, творчески подходи за провъзгласяване на Евангелието в различни ситуации.

Той посочи и основните предизвикателства пред Църквата днес: кризата на вярата и трудностите в предаването ѝ, дистанцирането от църковния живот, но също и новото търсене на духовност у хора, които отново чукат на вратите на Църквата. Папата подчерта, че това търсене често няма своя език и форма в традиционните пастирски предложения и затова изисква нова креативност и смелост.

Наред с това той припомни и глобалните предизвикателства: войните, насилието, бедността, социалната несправедливост, както и етичните въпроси за живота и свободата. В този контекст, каза папата, Църквата изпраща новите епископи като усърдни и внимателни пастири – водачи, бащи и братя за свещениците, за монашеските общности и за целия Божи народ.

Накрая папа Лъв XIV изрази своята молитва и духовна подкрепа, пожелавайки на епископите никога да не им липсва „вятърът на Светия Дух“, а радостта от тяхното ръкополагане да се разлива като „приятен аромат“ върху всички, на които служат.

След словото срещата продължи с открит диалог, по време на който епископите задаваха въпроси и получиха отговори лично от папата.

11 септември 2025, 12:37

Програмата на папата
Ангел Господен
Ангел Господен
Папски аудиенции
Папски аудиенции
Твоят принос за една голяма мисия Твоят принос за една голяма мисия