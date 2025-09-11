Папата: да не забравяме децата, засегнати от войната

Нека не забравяме децата от Украйна, Газа и други региони, страдащи от война, призова Светият отец в края на общата аудиенция, проведена на 10 септември 2025 г. във Ватикана.

Александър Панченко – Светла Чалъкова - Ватикана

Папата припомни, че на 10 септември Полша отбеляза Националния ден на полските деца от войната, по време на който се отбелязват техните страдания и принос за възстановяването на страната след Втората световна война.

„Спомнете си в молитвите и хуманитарните си проекти и децата от Украйна, Газа и други региони на света, страдащи от война. Поверявам вас и децата, които страдат днес, на грижите на Мария, Царица на мира, и ви благославям от все сърце“, каза папата на полските поклонници.

Лъв XIV приветства и арабскоговорящите вярващи, особено тези, които са пристигнали от Светата земя. „Призовавам ви да превърнете вика си в моменти на изпитания и трудности в молитва, изпълнена с доверие, защото Бог винаги слуша децата си и отговаря в момента, в който смята за най-добър за нас. Нека Господ благослови всички вас и винаги ви пази от всяко зло!“, пожела Светият отец.