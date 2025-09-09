Мирът като обща мисия: послание на папата към среща на религиите в Бангладеш

От 6 до 12 септември Бангладеш е домакин на междурелигиозна среща, посветена на темата „Насърчаване на култура на хармония между братя и сестри“. По този повод папата изпрати послание на приятелство и мир до участниците, в което пожелава онзи мир, „който идва единствено от Бог: мир без оръжие, мир смирен и постоянен, който винаги търси доброто и винаги е близо до страдащите“.

Светла Чалъкова - Ватикана

Събитието бе представено като свидетелство, че различията във вярата не трябва да разделят хората. Напротив – те могат да се превърнат в мостове на взаимно обогатяване. В този контекст папата подчертава, че „човечеството е едно семейство – деца на един Бог. И като такава общност ние имаме и възможността, и отговорността да изграждаме култура на хармония и мир“.

В своето послание той сравнява обществото с градина: за да расте и да дава плод, тази градина се нуждае от слънцето на истината, водата на милосърдието и почвата на свободата и справедливостта. Но ако културата на хармония бъде пренебрегната, тогава бурени като недоверие, стереотипи и омраза могат бързо да задушат мира.

Лъв XIV откроява, че „събраните в Бангладеш религиозни лидери и вярващи дадоха ярък пример за обратното – че срещата в диалог и приятелство е най-силното свидетелство срещу насилието и разделението. Където други сеят страх, ние можем да изберем доверие. Където някой вижда прегради, ние можем да открием възможности за взаимно обогатяване“.

Папата припомня и думите на апостол Яков: „Чистата и непорочна религия пред Бог е да посещаваме сираците и вдовиците в тяхната скръб“. Според него, именно готовността да служим заедно на най-уязвимите е истинската мярка за междурелигиозно приятелство.

Той припомня и примерите от последните години, когато вярващи от различни общности в Бангладеш се обединиха в молитва и помощ при бедствия и трагедии. „Такива жестове - казва папата - изграждат мостове между религиите, между теорията и практиката, между отделните общности. И по този начин укрепват цялото общество срещу гласовете на разделението“.

В заключение, папата уверява, че Католическата църква ще продължи да върви по този път на диалог, сътрудничество и общо служение. „Всяка добра дума, всяка съвместна инициатива, всяко уважение към различния, са тухлите, с които може да се изгради една „цивилизация на любовта““, подчертава той.

Светият отец завършва с молитва и благословия: за участниците в срещата, за техните семейства и общности, за народа на Бангладеш и за целия свят, който днес повече от всякога се нуждае от светлината на братството и мира.