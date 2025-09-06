Папата: Мария ни учи да слушаме Бог и да бъдем покорни на Светия Дух

В призванието на Дева Мария може да се види и призванието на Църквата, - каза Лъв XIV на 6 септември 2025 г. по време на среща с участници в XXVI Международен Богородичен конгрес.

Александър Панченко – Светла Чалъкова - Ватикана

Тридневният форум на тема „Юбилей и синодалност: Църквата с лицето и практиката на Мария“, който се проведе в Рим по инициатива на Папската международна Богородична академия, с участието на 600 делегати - представители на Църквата, гражданското общество, въоръжените сили, дипломати и учени от различни части на света.

„Дева Мария, Майката на Църквата, ни учи да бъдем светият Божи народ. Оттук и значението на тази Папска академия, център на мисълта, духовността и диалога, натоварена със задачата да координира Богородичните изследвания и да развива мариологията за автентична и плодотворна Богородична набожност“, каза Светият отец.

Папата с участниците в Богородичния конгрес (ANSA)

Папата отбеляза, че Мария ни учи да слушаме внимателно Бог и да бъдем послушни на Светия Дух, който вдъхновява „да вървим заедно като братя и сестри на онези, които преди са смятали за правилно да останат разделени от взаимно недоверие и дори враждебност“.

„Църквата с Богородично сърце най-добре съхранява и разбира йерархията на истините на вярата, обединявайки разума и чувството, тялото и душата, вселенското и местното, индивидуалното и общностното, човечеството и вселената. Това е Църква, която не се бои да задава неудобни въпроси на себе си, на другите и на Бог: „Как ще бъде това?“ (Лк. 1, 34) и върви по взискателните пътища на вярата и любовта: „Ето, рабинята Господня. Нека ми бъде според Твоето слово“ (Лк. 1:38), каза Лъв XIV.

Папата с участниците в Богородичния конгрес (@Vatican Media)

Папата изрази убеждението си, че „набожността и Богородичните практики, насочени към служба на надеждата и утехата, освобождават от фатализма, повърхностността и фундаментализма; те приемат сериозно всички човешки реалности, започвайки от бедните и маргинализираните; те се стремят да дадат глас и достойнство на онези, които са доведени до олтара на стари и нови идоли“.

Светият отец отбеляза, че в призванието на Дева Мария може да се види и призванието на Църквата. Затова „задачата на Богородичното богословие е да възпитава у Божия народ, преди всичко, готовност да започне от Бог, Неговото слово и нуждите на ближния – със смирение и смелост, както и желание да се върви към единството, което идва от Троицата, за да свидетелства на света за красотата на вярата, плодотворността на любовта и пророчеството на надеждата, която не разочарова“, подчерта Лъв XIV.