Папа Лъв XIV насърчи августинците към вярност, бедност и мисионерска ревност

На 15 септември папа Лъв XIV се срещна със своите братя отците августинци, които тези дни проведоха своя генерален капитул, на който избраха своя нов генерален настоятел. В словото си към тях той отправи отправи силно и вдъхновяващо послание.

Светла Чалъкова - Ватикана

Папата започна обръщението си към своите събратя с благодарност и топли думи, като подчерта, че се чувства като у дома сред събралите се. Светият отец благодари на досегашния генерален настоятел и поздрави новоизбрания, отец Джоузеф Фарел, напомняйки, че такава мисия изисква постоянна подкрепа в молитвата.

Лъв XIV определи събранието като ценна възможност за обща молитва и размисъл върху получените дарове, върху актуалността на харизмата и върху предизвикателствата, които стоят пред общността. Той припомни думите на свети Августин: „Не излизай извън себе си, върни се в себе си – истината живее в човека отвътре“. Но подчерта, че вътрешният живот не означава бягство от отговорностите, а път към ново вдъхновение и по-осъзната мисия. Връщането към вътрешността, каза той, дава сила за духовен и пастирски подем, за да може светлината да се предава на срещнатите по пътя.

Една от основните теми, на които папата се спря, беше призванието и формирането на новите поколения. Той цитира отново свети Августин с думите: „Обичайте това, което ще станете“. И поясни, че формирането не трябва да се възприема като сбор от правила или готова схема, а като духовно приключение на любовта с Бога. Именно любовта, добави той, е сърцевината на всяко истинско призвание и трябва да бъде в центъра на обучението и на богословските изследвания. Вярата не е просто теория или знания, а удивление, въпроси и желание да се сподели откритото с щедрост и смирение.

Светият отец насочи вниманието и към живота в общността. Той припомни текста от Правилото: „Както се храните от една и съща трапеза, така облечете се от един и същи гардероб“. Според него верността към евангелската бедност трябва да бъде водещ критерий за всичко – за начина на живот, за използването на даровете и за средствата, с които се служи на мисията.

Особено място в словото зае и мисията. Папа Лъв XIV припомни, че още от 1533 година августинците са се посветили на разпространението на Евангелието по света – чрез образование, грижа за бедните, социални и духовни дела. Днес, каза той, този дух е необходим повече от всякога. Затова призова към възобновяване на мисионерската ревност – чрез радостна и смирена служба, чрез споделяне на живота с хората, сред които работят.

В заключение папата изрази надеждата си събранието да продължи в братска радост и с отвореност към внушенията на Светия Дух. Той увери участниците в своите молитви и повери техния труд на закрилата на Дева Мария и свети Августин, като им даде своята апостолска благословия.