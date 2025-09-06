Юбилейна аудиенция: Кръстът на Исус е най-важното съкровище в живота

Животът на Исус е съкровище, което обновява надеждата, каза Папата на 6 септември 2025 г. по време на юбилейната аудиенция за поклонници, пристигнали в Рим – „град, богат на история, в който можем да се укрепим във вярата, любовта и надеждата“.

Александър Панченко – Светла Чалъкова - Ватикана

Размишлявайки върху евангелската притча за съкровището, скрито в нивата (Мат. 13, 44), Папата прикани вярващите да си припомнят чувството на детска радост от играта със земята: копаене, разбиване на твърдата земна кора и откриване на това, което е скрито под нея. Той подчерта, че Божието Царство се разкрива по този начин: надеждата се обновява, когато достигнем по-дълбоко от повърхностната реалност.

Лъв XIV припомни, че след като получили свободата да изповядват публично вярата си, учениците на Исус започнали да извършват разкопки, особено на местата на неговите страдания, смърт и възкресение. Той отбеляза, че душата на тези търсения е Флавия Юлия Елена, майка на император Константин – „жена, която е търсила; жена, която е копаела“. „Истинското съкровище, което разпалва надеждата, е животът на Исус: трябва да следваме стъпките Му“, заяви папата.

Папата отбеляза, че императрица Елена е можела да прави много други неща, да посещава много други места вместо далечен Йерусалим и да се наслаждава на удоволствията и почестите на двореца. „Ние, братя и сестри, също можем да бъдем доволни от постигнатите от нас позиции и богатствата, по-големи или по-малки, които ни дават сигурност. Но по този начин губим радостта от детството, това желание да копаем и откриваме, което прави всеки ден нов“, каза той.

Лъв XIV подчерта, че най-голямото откритие на Света Елена е Кръстът на Исус. „Ето скритото съкровище, за което си струва да се продаде всичко! Кръстът на Исус е най-голямото откритие в живота, ценност, която трансформира всички други ценности“, заяви той, отбелязвайки, че Елена е разбрала това, защото „дълго е носила своя собствен кръст“.

„Тя не е родена в императорския двор: казват, че е била ханджийка от скромен произход, в която бъдещият император Констанций се влюбил. Той се оженил за нея, но след това, по политически причини, я напуснал без колебание, разделяйки я от сина ѝ Константин за много години. Ставайки император, Константин също ѝ донесъл страдания и разочарования неведнъж, но Елена винаги оставала вярна на себе си: жена, която търси. Тя решила да стане християнка, посвещавайки се на милосърдни дела, без никога да забравя бедните, от които самата тя произлизала“, припомни Светият отец.

„Голямото достойнство и верността към съвестта и днес променят света. Работата върху собственото сърце изисква усилия, голяма работа. Но ако копаеш, можеш да намериш; ако се наведеш, можеш да се доближиш все повече до Господ, който се смири, за да стане като нас“, каза папата.

„Можем да ходим арогантно, безразсъдно тъпчейки съкровището под краката си. Но когато станем като децата, ще открием друго Царство, друга сила. Бог винаги е в нозете ни, за да ни повдигне“, каза Светият отец в края на катехизиса.