Папата ще почете паметта на мъчениците и свидетелите на вярата на 21-ви век

На 14 септември 2025 г., на празника Въздвижение на Светия кръст, папа Лъв XIV ще председателства икуменическо възпоменание на мъчениците и свидетелите на вярата на 21-ви век.

Александър Панченко – Светла Чалъкова - Ватикана

Службата с участието на представители на други църкви и религиозни общности ще се проведе в базиликата „Свети Павел извън стените“ в Рим. Руската православна църква ще бъде представена от архиепископ Антоний Волоколамски, председател на Отдела за външни църковни отношения на Московската патриаршия.

Представянето на събитието се състоя на 8 септември 2025 г. във Ватикана. На него присъства архиепископ Фабио Фабене, секретар на Ведомството за светците и председател на Комисията за новите мъченици. От 2023 г. тази структура събира информация за християни, дали живота си за вярата от началото на 2000 г.

„Хора, които не са се отказали да следват Христос дори пред лицето на смъртта, са съществували във всички епохи, но сега може би има повече от всякога“, подчерта архиепископ Фабене по време на пресконференция.

Йерархът отбеляза, че възпоменанието на мъчениците и свидетелите на вярата на 21-ви век ще бъде „единственото икуменическо честване в Рим през цялата Юбилейна година“. Той обърна внимание на символиката на датата на службата, припомняйки, че 14 септември, празникът на Въздвижението на Светия кръст, се чества от различни християнски деноминации. Архиепископ Фабене нарече този факт „щастливо съвпадение“, защото съвпада с рождения ден на Лъв XIV.

Заместник-председателят на Комисията за новите мъченици Андреа Рикарди от своя страна заяви, че в момента списъкът на мъчениците и свидетелите на вярата на 21-ви век се състои от 1624 души. Информация за тях е получена благодарение на доклади от нунциатури, епископства, епархии, църковни асоциации и движения, както и монашески общности. Комисията също така разглежда и проверява съобщения, които се появяват в медиите. Рикарди подчерта, че структурата ще продължи работата си, така че името на нито един човек, дал живота си за вярата си, да не бъде загубено.

Географски погледнато на мъченичеството е доста обширно. 304 в Америка и 42 в Европа, но цели 110 европейци са убити по време на мисии на други континенти. В Близкия изток, включително Магреб, 277 души са загинали заради вярата си, което е резултат от десетилетия преследване на християни в Близкия изток и Ирак. Рикарди отбеляза, че не става въпрос само за католици, но и за протестанти и православни християни. В Азия и Океания са загинали 357 души. Но най-опасният континент е Африка - през 21-ви век 653 християни са загубили живота си там, главно в резултат на джихадистки атаки.