Лъв XIV: „Ние не сме създатели, а създания сред създанията“

Вечерта на 5 септември папа Лъв XIV откри екоселището Laudato si' в Кастел Гандолфо, създадено на територията на бившите папски вили. Комплексът съчетава образователен център и ферма, основана на принципите на цялостната екология.

Виктор Владимиров – Светла Чалъкова - Ватикана

Централният момент на програмата беше Литургията на Словото с обреда на благословията. В проповедта си папата припомни призванието на човека внимателно да опазва света около себе си. „Всичко първоначално е било мъдро устроено така, че всяко създъние да има своето място в Божия промисъл. Всяко от тях е „добро“, както казва Книгата Битие“, подчерта епископът на Рим, който насочи вниманието към думите на Христос от Евангелието на Матей: „Погледнете птиците небесни... Погледнете полските лилии как растат.“ Според него в тези образи Господ ни напомня за особеното достойнство на човека - създаден по образ и подобие на Създателя. Но това достойнство не освобождава човека от отговорност: напротив, то е свързано със задължението му да опазва останалата част от творението.

Папата на откриването на екоселцето Laudato si' (ANSA)

„Грижата за света се превръща в истинско призвание, общо за всички, и трябва да се осъществява в самото творение; трябва да помним, че сме създания сред създанията, а не създатели“, подчерта Светият отец, визирайки своя предшественик Франциск.

Новото екоселище е наследство от папа Бергольо, „семе, което може да даде плодове на справедливост и мир“, ако остане вярно на мисията си: да бъде „осезаем модел на мисъл, структура и действие“, който насърчава екологичното обръщане чрез катехизис и възпитание. Красотата на сътворения свят съчетава духовност, природа, история, изкуство, труд и технологии, „всичко това не може да не говори за Бог“, отбеляза Лъв XIV, добавяйки, че комплексът Laudato si’ е замислен като „място на интимност и братско общение“.

Папата на откриването на екоселцето Laudato si' (@Vatican Media)

Церемонията по благословията завърши с молитва, в която папата благодари на Бог за откриването на новото пространство, където хората ще се научат да се грижат за Неговото Творение, поверено на човечеството:

„Дай ни да се възхищаваме на красотата на твоите творения, за да можем в нея да съзерцаваме величието на Твоята любов и да се научим да я показваме във всички наши взаимоотношения“.

По време на посещението Лъв XIV обиколи територията с електрически автомобил, помоли се в Градината на Богородица, а в Градината на огледалата се срещна с градинари и техните семейства и нахрани японски шарани кои. Той посети и лозето, създадено в сътрудничество с Университета в Удине, както и нови оранжерии и класни стаи, където ежегодно ще се обучават до две хиляди студенти от цял ​​свят, включително млади хора с увреждания.

Според организаторите новият парков комплекс ще може да приема до 250 хиляди посетители годишно, като входът ще бъде безплатен за бедните.