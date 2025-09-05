Търси

Търси

Търси

bgбългарски
Папа

Лъв XIV: „Ние не сме създатели, а създания сред създанията“

Вечерта на 5 септември папа Лъв XIV откри екоселището Laudato si' в Кастел Гандолфо, създадено на територията на бившите папски вили. Комплексът съчетава образователен център и ферма, основана на принципите на цялостната екология.

Виктор Владимиров – Светла Чалъкова - Ватикана

Централният момент на програмата беше Литургията на Словото с обреда на благословията. В проповедта си папата припомни призванието на човека внимателно да опазва света около себе си. „Всичко първоначално е било мъдро устроено така, че всяко създъние да има своето място в Божия промисъл. Всяко от тях е „добро“, както казва Книгата Битие“, подчерта епископът на Рим, който насочи вниманието към думите на Христос от Евангелието на Матей: „Погледнете птиците небесни... Погледнете полските лилии как растат.“ Според него в тези образи Господ ни напомня за особеното достойнство на човека - създаден по образ и подобие на Създателя. Но това достойнство не освобождава човека от отговорност: напротив, то е свързано със задължението му да опазва останалата част от творението.

Папата на откриването на екоселцето Laudato si'
Папата на откриването на екоселцето Laudato si'   (ANSA)

„Грижата за света се превръща в истинско призвание, общо за всички, и трябва да се осъществява в самото творение; трябва да помним, че сме създания сред създанията, а не създатели“, подчерта Светият отец, визирайки своя предшественик Франциск.

Новото екоселище е наследство от папа Бергольо, „семе, което може да даде плодове на справедливост и мир“, ако остане вярно на мисията си: да бъде „осезаем модел на мисъл, структура и действие“, който насърчава екологичното обръщане чрез катехизис и възпитание. Красотата на сътворения свят съчетава духовност, природа, история, изкуство, труд и технологии, „всичко това не може да не говори за Бог“, отбеляза Лъв XIV, добавяйки, че комплексът Laudato si’ е замислен като „място на интимност и братско общение“.

Папата на откриването на екоселцето Laudato si'
Папата на откриването на екоселцето Laudato si'   (@Vatican Media)

Церемонията по благословията завърши с молитва, в която папата благодари на Бог за откриването на новото пространство, където хората ще се научат да се грижат за Неговото Творение, поверено на човечеството:

„Дай ни да се възхищаваме на красотата на твоите творения, за да можем в нея да съзерцаваме величието на Твоята любов и да се научим да я показваме във всички наши взаимоотношения“.

По време на посещението Лъв XIV обиколи територията с електрически автомобил, помоли се в Градината на Богородица, а в Градината на огледалата се срещна с градинари и техните семейства и нахрани японски шарани кои. Той посети и лозето, създадено в сътрудничество с Университета в Удине, както и нови оранжерии и класни стаи, където ежегодно ще се обучават до две хиляди студенти от цял ​​свят, включително млади хора с увреждания.

Според организаторите новият парков комплекс ще може да приема до 250 хиляди посетители годишно, като входът ще бъде безплатен за бедните.

Папата при откриването на екоселцето Laudato si'
Папата при откриването на екоселцето Laudato si'   (ANSA)
05 септември 2025, 20:47

Програмата на папата
Ангел Господен
Ангел Господен
Папски аудиенции
Папски аудиенции
Твоят принос за една голяма мисия Твоят принос за една голяма мисия