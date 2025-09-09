Краткото посещение на Лъв XIV в лятната резиденция

Според изявление на пресслужбата на Светия престол, Папата е посетил двореца Барберини вечерта на 8 септември 2025 г. Краткото посещение на папата в Кастел Гандолфо ще продължи малко по-малко от един ден. Няма предвидени аудиенции.

Александър Амелченя – Светла Чалъкова - Ватикана

Трябва да припомним, че Папата прекара лятната си ваканция в Кастел Гандолфо от 6 до 22 юли 2025 г., а след това се завърна отново там за няколко дни в средата на август по случай празника Успение Богородично.

На 5 септември 2025 г. Лъв XIV посети и екоселището „Laudato si'“ - проект, който се развива върху 55 хектара земя, принадлежала преди на Папските вили. По време на това посещение Папата се срещна с персонала, който се грижи за повече от три хиляди вида растения на тази територия.

Това кратко посещение на Лъв XIV в Кастел Гандолфо подчертава значението на това място за Папата и неговата ангажираност към традицията на папски посещения в лятната резиденция, въпреки натоварения му график.