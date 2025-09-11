Лъв XIV до кармелитите: молитвеният живот е основа на служението

Папата напомни на участниците в генералния капитул на Ордена на Братята на Пресвета Дева Мария от планината Кармел, че молитвения живот е основата на служението на Църквата и света.

Александър Панченко – Светла Чалъкова – Ватикана

„Избраната за капитула тема – „Нашето съзерцателно братство осъзнава своята мисия“ – отразява същността на кармелитската харизма, показвайки, че вашият общ молитвен живот е основата на вашето служение на Църквата и света. Тази връзка трябва да остане жива реалност, която оформя всеки аспект от вашето служение. Вкоренени в тихата молитва и взаимната грижа, вие култивирате спокойствието, което ви позволява да разпознавате знаците на времето, особено в перспективата на бедните, и да им отговаряте с тихото постоянство на любовта“, пише Лъв XIV до участниците в срещата, която се провежда от 9 до 26 септември 2025 г. в индонезийския град Маланг.

Папата отбеляза, че призивът „да се работи“, съдържащ се в Правилото на Кармелитския орден, има дълбоко значение за тяхното служение, тъй като насърчава монасиите да „въплъщават любящия поглед на Христос, който прегръща всеки човек с милост и нежност“.

„Нека това се случи чрез проповядването на духовни упражнения, духовното придружаване, работата в енориите и възпитанието на младите хора. Моля се връзката на любовта във вашите общности да бъде свидетелство за дара на единството, особено в онези части на обществото, белязани от разделения и поляризация“, подчертава Светият отец, пожелавайки на кармелитите Капитулът да допринесе за тяхното духовно обновление и да ги укрепи в надеждата.