Лъв XIV: Сред тревогите, чуйте посланието на надеждата на Божието творение

Да търсим пътища, които ще помогнат на човека да се издигне над всичко, което може да бъде измерено, преброено и претеглено, призова Папата участниците в XII Латиноамерикански научен и религиозен конгрес.

Александър Панченко – Светла Чалъкова – Ватикана

Лъв XIV приветства организаторите и участниците в интердисциплинарния форум, който се провежда от 10 до 12 септември 2025 г. в Папския институт „Regina Apostolorum“ в Рим на тема „Езиците на Божието творение. Научна, философска и богословска херменевтика на „Книгата на природата“ като път на надеждата“.

Папата цитира трактата на Свети Августин „De Genesi ad litteram“, изразявайки надеждата форумът да помогне на участниците „да търсят пътища, които ще позволят на човека да се издигне над всичко, което може да бъде измерено, преброено и претеглено, за да съзерцава Мярата без мярка, Числото без число, Теглото без тегло“.

„По този начин, дори без „да каже нито една дума“, Божието творение ще прослави своя Създател, а човекът ще може да се вслуша в неговото послание на надежда не само в сиянието на светлите дни от живота си, но и в нощите на тревога и изпитания, присъщи на човешкото състояние“, се казва в папското послание, подписано от ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин.