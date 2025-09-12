Премиерът на Доминика на аудиенция при папата

На 12 септември 2025 г. Лъв XIV прие на аудиенция във Ватикана премиера на Доминиканската общност, Рузвелт Скерит.

Александър Амелченя – Светла Чалъкова - Ватикана

След среща с Папата, правителственият глава на карибската островна държава проведе разговори с държавния секретар кардинал Пиетро Паролин, който беше придружен от секретаря за отношения с държавите и международните организации на Светия престол, архиепископ Пол Ричард Галахър.

Според пресслужбата на Ватикана, по време на сърдечния разговор в Държавния секретариат е било изразено задоволство от добрите отношения между Светия престол и Доминика. Особено внимание е било обърнато на ценния принос на Католическата църква за живота на страната, особено в областите на социалното подпомагане и образованието.

По време на по-нататъшния разговор страните са засегнали някои въпроси от социално-политическата ситуация в региона и страната, включително социалните предизвикателства и последиците от изменението на климата, потвърждавайки взаимното си желание за насърчаване на сътрудничеството в полза на народа на Доминика.