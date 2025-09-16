Папата се срещна с Католикоса на всички арменци

На 16 септември 2025 г. Папата прие на аудиенция в Кастел Гандолфо Негово Светейшество Карекин II, Католикос на всички арменци. Това съобщи пресслужбата на Светия престол.

Аудиенцията е първата официална среща на папа Лъв XIV с главата на Арменската апостолическа църква.

Визитата на Карекин II започна на 15 септември 2025 г. Освен срещата с Папата, са планирани разговори с представители на Курията, включително държавния секретар кардинал Пиетро Паролин, секретаря за отношенията с държавите и международните организации архиепископ Пол Ричард Галахър, както и срещи с префекта на Ведомството за източните църкви кардинал Клаудио Гуджероти, префекта на Ведмоството за насърчаване на християнското единство кардинал Курт Кох и префекта на Ведомството за култура и образование кардинал Хосе Толентино де Мендонса.

Карекин II посети за първи път Светия престол през 2000 г., за да подпише съвместна декларация за диалог между двете църкви с папа Йоан Павел II. През 2001 г. Йоан Павел II направи историческо посещение в Армения по случай 1700-годишнината от провъзгласяването на християнството за държавна религия, като стана първият папа, посетил страната. На 8 април 2005 г. Карегин II, заедно с католикоса Арам I от Киликия, присъства на погребението на Йоан Павел II във Ватикана. През 2008 г. той посети отново Ватикана по покана на Бенедикт XVI, за да участва в икуменическа служба.

Карекин II се е срещал с папа Франциск няколко пъти. Значителни събития в отношенията между Светия престол и Арменската апостолическа църква са светата литургия на 12 април 2015 г., по време на която Франциск почете паметта на жертвите на арменския геноцид и провъзгласи свети Григорий Нарекски за учител на Църквата, както и апостолическото посещение на Франциск в Армения през 2016 г. През 2018 г. във Ватиканските градини се проведе церемония по откриване на скулптура на свети Григорий Нарекски, на която присъстваха Карекин II, Арам I, Крикор Бедрос XX и тогавашният президент на Република Армения Серж Саргсян. Оттогава Карекин II се е срещал с Франциск още два пъти: през 2018 г. и 2020 г.