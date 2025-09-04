Лъв XIV прие на аудиенция израелския президент

Ситуацията в Близкия Изток, арена на множество конфликти, беше главна тема на посещението на израелския президент във Ватикана. Особено внимание беше обърнато на трагичната ситуация в Газа.

Александър Панчанка - Vatican News

На 4 септември папа Лъв XIV прие на аудиенция във Ватикана президента на Държавата Израел, Ицхак Херцог. След това президентът се срещна с ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин, придружен от архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар за отношенията с държавите и международните организации.

По време на сърдечните разговори със Светия Отец и в Държавния секретариат, беше засегната политическата и социална ситуация в Близкия Изток, където продължават многобройни конфликти, с особен акцент върху трагичната ситуация в Газа.

Изразено беше желание за бързо възобновяване на преговорите, така че чрез откритост и смели решения, както и с подкрепата на международната общност, да бъде възможно да се постигне освобождаването на всички заложници, спешно да се постигне постоянно прекратяване на огъня, да се осигури безопасен достъп до хуманитарна помощ до най-засегнатите региони и да се гарантира пълно зачитане на хуманитарното право, както и на законните стремежи на двата народа.

Разговорите се фокусира върху това как да се осигури бъдеще за палестинския народ, както и мир и стабилност в региона, като Светият Престол отново заяви, че решението за две държави е единственият изход от настоящата война.

„Споменати бяха и събитията на Западния бряг на река Йордан и важният въпрос за град Йерусалим“, съобщи ватиканският пресцентър.

По време на разговорите „беше подчертано историческото значение на отношенията между Светия Престол и Израел, а също така бяха засегнати и някои въпроси, отнасящи се до отношенията между държавните власти и местната Църква“.

Особено внимание беше обърнато на „значението на християнските общности и техните дейности „in loco“ и в целия Близък Изток, в полза на човешкото и социалното развитие, особено в областите на образованието, укрепването на социалната хармония и стабилността в региона“.

