Карло Акутис и Пиер Джорджо Фрасати са светци: влюбени в Исус и готови да дадат всичко за Него

Карло Акутис и Пиер Джорджо Фрасати са светци! На изпълнения с хиляди вярващи и облят в слънце площад „Свети Петър“, папа Лъв XIV обяви милениума Акутис и младия мъж от Торино, Фрасати, за светци. Отличителен знак на двамата бе безмерната им любов към Исус и бедните. Те напомнят на всеки от нас, че човек може да бъде светец дори като води обикновен живот, като този на тийнейджър или млад мъж.

Светла Чалъкова – Ватикана

Папа Франциск одобри чудесата им и искаше да ги обяви за светци през тази Юбилейна 2025 година. И днес всичко това се случи. От ранно утро безброй вярващи от цял свят се наредиха на опашка, за да присъстват на литургията на площад „Свети Петър“. Сред тях и група поклонници от Софийско-Пловдивската епархия, водени от отец Венцислав Николов.

На площада пред базиликата „Свети Петър“ папа Лъв председателства тържествената света литургия и обреда за канонизацията на тези двама млади светци за цялата Църква. Те са и „неговите първи светци“. Присъстваха официални делегации от Италия, Великобритания, Полша и Малтийския орден.

Канонизация на Пиер Джорджо Фрасати и Карло Акутис (@Vatican Media)

Преди литургията папата също поздрави огромното множество вярващи с изненадващ жест. „Днес е красиво тържество, ден на радост – каза той. Исках да поздравя младите хора, които дойдоха за тази света литургия. Вие сте дошли от различни страни, дар на вярата, който искаме да споделим.“ Папата поздрави и семействата на двамата нови светци, присъстващи на площада.

В своята проповед Папата припомни, че Исус ни призовава без разлика. „Да се​​хвърлим без колебание в приключението, което Той ни предлага, с интелигентността и силата, които идват от Неговия Дух и които можем да прегърнем дотолкова, доколкото се освободим от себе си, от нещата и идеите, към които сме привързани, и се вслушаме в Неговото слово“.

Канонизация на Пиер Джорждо Фрасати и Карло Акутис (@Vatican Media)

„Много млади хора през вековете са се изправяли пред този кръстопът в живота. Нека помислим за Свети Франциск от Асизи: подобно на Соломон, и той е бил млад и богат, жаден за слава и почит. Поради тази причина той тръгва на война, надявайки се да бъде посветен в рицарство и покрит с почести. Но Исус му се явява по пътя и го кара да се замисли върху това, което прави“, каза папа Лъв XIV.

„А колко други светци бихме могли да си припомним! Понякога ги изобразяваме като велики фигури, забравяйки, че за тях всичко е започнало, когато, още млади, са отговорили с „да“ на Бог и са се отдали напълно на Него, без да задържат нищо за себе си“, продължи Папата в своята проповед.

Канонизация на Пиер Джорджо Фрасати и Карло Акутис (@Vatican Media)

„В този контекст днес ние гледаме към Свети Пиер Джорджо Фрасати и Свети Карло Акутис: млад мъж от началото на ХХ век и тийнейджър на нашето време, и двамата влюбени в Исус и готови да дадат всичко за Него“, каза папата, който се спря на уникалните качества на двама нови светци.

Пиер Джорджо среща Господ чрез училищни и църковни групи – Католическа дейност, Конференциите „Свети Викенти от Паула“, Италианската федерация на католическите университетски студенти (FUCI), Доминиканския трети орден – и е свидетелствал за това с радостта си от живота и християнския си живот, чрез молитва, приятелство и милосърдие. До такава степен, че виждайки го да обикаля по улиците на Торино с каруци, пълни с помощи за бедните, приятелите му са го нарекли „Транспортната компания Фрасати“! Дори днес животът на Пиер Джорджо е като фар на мирянската духовност. „За него вярата не е била лична набожност: воден от силата на Евангелието и от членството си в църковни асоциации, той щедро се посвещава на обществото, допринася за политическия живот и се посвещава пламенно на службата на бедните“, подчерта папа Лъв XIV.

Канонизация на Пиер Джорждо Фрасати и Карло Акутис (@Vatican Media)

„Карло, от своя страна, среща Исус в семейството си, благодарение на родителите си, Андреа и Антония – присъстващи тук днес с брат му и сестра му, Франческа и Микеле – а след това и в училище, и особено в Тайнствата, отслужвани в енорийската общност. Той расте, съчетавайки по естествен начин молитвата, спорта, ученето и благотворителността в дните си като дете и млад мъж“, продължи папата.

„И Пиер Джорджо, и Карло култивираха любовта си към Бог и към своите братя и сестри чрез прости средства, достъпни за всички: ежедневна Света литургия, молитва, особено евхаристийно обожание“, подчерта папа Лъв XIV.

Канонизация на Пиер Джорждо Фрасати и Карло Акутис (@Vatican Media)

Друго съществено нещо за тях беше честата изповед. Карло пише: „Единственото нещо, от което наистина трябва да се страхуваме, е грехът“. Той се чудеше, защото и това са негови думи – „хората са толкова загрижени за красотата на телата си, а не за красотата на душите си“. И накрая, и двамата имаха голяма набожност към светците и към Дева Мария и щедро практикуваха милосърдието“, продължи папата в своята проповед.

Но смъртта и за двамата идва твърде рано. „Дори когато болестта ги сполетява и прекъсна младия им живот, дори това не ги спря, нито им попречи да обичат, да се отдадат на Бог, да Го благославят и да се молят за себе си и за всички. Един ден Пиер Джорджо казва: „Денят, в който ще умра, ще бъде най-красивият ден в живота ми“; а на последната снимка, която го показва как се изкачва на планина във Вал ди Ланцо, с лице, обърнато към целта, той написва: „Към върха“. Нещо повече, още като млад мъж Карло обичаше да казва, че Раят винаги ни очаква и че да обичаш утрешния ден означава да дадеш най-доброто от плодовете си днес“.

Канонизация на Пиер Джорждо Фрасати и Карло Акутис (@Vatican Media)

„Скъпи приятели, светците Пиер Джорджо Фрасати и Карло Акутис са покана към всички нас, особено към младите хора, да не пропиляваме живота си, а да го насочваме нагоре и да го превърнем в шедьовър. Те ни насърчават с думите си: „Не аз, а Бог“, казва Карло. А Пиер Джорджо: „Ако Бог е в центъра на всички ваши действия, тогава ще стигнете до края“. Това е простата, но печеливша формула на тяхната святост. И това е също така свидетелството, което сме призвани да следваме, да се наслаждаваме на живота пълноценно и да отидем да срещнем Господ на небесната трапеза“, завърши папа Лъв XIV своята проповед в тази неделя, която вече е история.

Бог не иска война, а мир

В края на Светата литургия за канонизацията на блажените Карло Акутис и Пиер Джорджо Фрасати, папа Лъв XIV измоли с верните обедната молитва „Ангел Господен“.

Според някои италиански източници, на площада са присъствали приблизително 70 000 души.

Канонизация на Пиер Джорждо Фрасати и Карло Акутис (@Vatican Media)

„Преди да завърша тази дългоочаквана литургия, поздравявам всички вас, които дойдохте толкова многобройни, за да отпразнувате двамата нови светци“, каза папата.

„В тази обстановка е добре да си спомним, че вчера Църквата беше обогатена и с двама нови блажени“, припомни папа Лъв XIV. Единият в Талин, Едоардо Профитлих, а другата в Унгария, Мария Мадалена Боди. „Нека славим Господа за тези двама мъченици, смели свидетели на красотата на Евангелието“, каза папата.

Канонизация на Пиер Джорждо Фрасати и Карло Акутис (@Vatican Media)

„На застъпничеството на светците и Дева Мария поверяваме молитвата си за мир в Светата земя и Украйна, както и във всяка друга земя, окървавена от война. Чуйте гласа на съвестта: Бог не иска война, Бог иска мир. Бог подкрепя онези, които се ангажират да се освободят от спиралата на омразата и да вървят по пътя на диалога“, каза папата преди да измоли Богородичната молитва