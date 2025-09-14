Ангел Господен: Кръстът, инструмент на живота и спасението

На молитвата Ангел Господен, папата размишлява върху значението на празника Кръстовден, който се чества днес, 14 септември и подчерта, че Исус стана „наш спътник“ и „лечител“, за да ни изкупи, и стана „за нас Хляб, преломен в Евхаристията“, превръщайки „средство на смърт“ в „инструмент на живот“.

Маня Кавалджиева – Ватикана

Бог, за да спаси хората, стана човек и умря на кръста.

Затова Църквата чества Кръстовден на 14 септември, денят, в който, според преданието, драгоценната реликва е намерена от Света Елена през IV век и върната в Йерусалим през 630 г. от император Ираклий, поясни Светият Отец пред 30.000 верни и поклонници, събрани на площад „Свети Петър“ за богородичната молитва и за да му пожелаят честит седемдесети рожден ден.

По думите на папата, този празник има дълбоко значение за съвременния човек, което може да се разбере чрез днешното евангелско четиво (Йн. 3,13-17): през нощта Господ среща Никодим, „началник иудейски“. Бидейки отворен и търсещ човек, Никодим идва при Господа в търсене на светлина и истина.

„Той се нуждае от светлина, от напътствие: търси Бог и моли Учителя от Назарет за помощ, защото у Него разпознава пророк“, поясни папата, и „Господ го приема, слуша го и накрая му разкрива, че „Син Човеческий трябва да се издигне, та всякой, който вярва в Него… да има живот вечен (ст.ст. 14,15).



В разговора си с Никодим, Исус прави паралел със старозаветната история за израилтяните в пустинята, когато те са спасени от нашествие на отровни змии, като гледат бронзовата змия, която Моисей, по Божия заповед, издига на прът. Подобно на израилтяните, и ние сме спасени, като гледаме Кръста, посочи папата и след това уточни, че Бог „толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот“.

Бог ни спаси, като ни се разкри, предлагайки се като наш спътник, учител, лечител, приятел, като дори като стана за нас Хляб, преломен в Евхаристията.

За нашето спасение Той използва най-жестокия инструмент за екзекуция, изобретен някога от човека - кръста.

„Днес“, припомни епископът на Рим, „ние прославяме Кръста именно защото безмерната Божия любов го превърна от инструмент на смъртта в инструмент на живота и спасението“.

Кръстът ни напомня, че нищо не може да ни отдели от Божията любов, подчерта накрая Светият отец.