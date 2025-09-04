Честит рожден ден, Свети Отче!

От цял свят пристигат поздравления за Папата, по случай седемдесетия му рожден ден. Във видео, реализирано от ватиканските медии, се показват акценти от първите четири месеца понтификат на Лъв ХIV.

Маня Кавалджиева – Ватикана

Поздравления за рождения ден на Лъв XIV, който навършва 70 години на 14 септември, идват от цял ​​свят. Президентът на Италианската република Серджо Матарела ги отправя „от името на италианския народ, заедно с искрените си пожелания за духовно и лично благополучие“. В посланието си държавният глава подчертава „настоятелните призиви“ на папата „за прекратяване на огъня и поемане по пътя на диалога, за общото благо на всички народи“, във време, когато „нараства страхът, че светът се насочва по опасен път, подхранван от широко разпространена логика на злоупотреби и все по-белязан от опустошителни конфликти“.

Президентът на Италианската република, цитирайки свети Августин, който бе казал, че „времето сме ние“, подчертава, че е работа на всички, „и особено на тези, които заемат публични длъжности“, „да работят, за да гарантират подобряване на обстоятелствата, отваряйки се отново за диалог, справедливост и конкретна защита на достойнството на всеки човек“, и уверява Лъв XIV в сътрудничеството на италианската държава за „неговата възвишена апостолска мисия“.

Италианската епископска конференция отправя към папата „най-сърдечни пожелания на църквите в Италия“ с молитви за „възхвала и благодарност за неговото служение“. Благодарейки на папата „за бащинския дух“, с който той „придружава“ и „насърчава“ Италианската църква, епископите се присъединяват към Светия Отец „в молитвата за „обезоръжен и обезоръжаващ мир“ във всичките ситуации на конфликт, които окървавяват огромни райони на планетата“.

Отправени са и поздравления от римския диоцез, както и от малките пациенти на педиатричната болница „Бамбино Джезу“, които изпратиха на папата свои рисунки, с надписа „Честит рожден ден“. В своите цветни рисунки, децата придружават с мислите си желанието на Папата за мир по целия свят, изразено още от деня на избирането му на Свети-петровия престол. „Обичаме те много, папа Лъв Четиринадесети“, това е голямата прегръдка, която стига до Папата от болните деца за рождения му ден.

рисунки на болните деца за рождения ден на папата

Следват пожелания на Християнските асоциации на италианските работници (Acli), както и поздравления и благодарност от католическия университет „Сакро Куоре“ и много други асоциации и братства.