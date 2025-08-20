Светият Отец говори за търсенето на пътища за мира в Украйна

На 19 август, преди да се завърне във Ватикана от Кастел Гандолфо, папа Лъв XIV отговори на въпроси на журналисти, включително за намирането на пътища за постигане на мир в Украйна: „има надежда, но все още трябва да работим усилено, да се молим усилено и да търсим начин да продължаваме напред и да намерим мир“, отбеляза Светият Отец.

Оксана Тиниченко – Маня Кавалджиева – Ватикана

Говорейки за преговори за мира, папата отбеляза, че някои лидери, участващи в търсенето на мирно решение, са в постоянен контакт с него. Същевременно той отново подчерта необходимостта от пламенна молитва и съвместни усилия за намиране на път към истинския мир.

Коментирайки престоя си в Кастел Гандолфо, където бе на почивка от 13 август и където се надява скоро да се завърне, папата каза: „истинска благодат е да бъда тук, много се радвам на топлото посрещане.“ Той си спомни и за неотдавнашното си посещение в местното светилище Санта Мария дела Ротонда, което някога е било посетено от свети Йоан Павел II.

Запитан за първите сто дни от неговия понтификат, папата каза, че те са били „благословия от Бога“. „Получавам много, вярвам в Божиите дарове и ви благодаря сърдечно за топлото посрещане“, добави той.

Тези седем дни престой в Кастел Гандолфо бяха изпълнени със срещи и духовни събития. На 15 август, в деня на Успение Богородично, папата отслужи тържествена литургия в енорията „Свети Тома от Виланова“; тогава в проповедта си той подчерта, че приемането на Божия зов от Мария продължава да съживява сърцата на хората и да ги укрепва по въпросите на вярата, справедливостта и мира. Същия ден, по повод молитвата Ангел Господен, папата коментира тревожната ситуация в света, призовавайки хората да не се поддават на „логиката на конфликта и оръжията“.