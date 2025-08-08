Съболезнования на папата за загиналите при катастрофата с хеликоптер в Гана

В телеграма, подписана от кардинал Паролин, папа Лъв XIV изрази съболезнованията си за смъртта на ганайските министри на отбраната и на околната среда, науката и технологиите, на трима правителствени служители и трима членове на екипажа на ганайските военновъздушни сили. Хеликоптерът, излитащ от Акра, се е разбил в района на Ашанти по все още неизвестни причини. В страната е обявен национален траур

Папа Лъв XIV изпрати телеграма, подписана от ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин, до монсеньор Матю К. Гямфи, епископ на Суняни и председател на Епископската конференция на Гана, в която уверява ганайската нация в своята „духовна близост в този труден момент“, след станалата в страната катастрофа с военен хеликоптер, при която загинаха министрите на отбраната Едуард Омане Боама и на околната среда, науката и технологиите Ибрахим Муртала Мохамед, заедно с още шестима души.

В телеграмата се казва, че папата „изразява съболезнованията си за смъртта на министрите, на държавнита служители и на всички, които загубиха живота си“. Светият Отец поверява душите на починалите на милосърдието на Всемогъщия Бог, „с молитви за онези, които скърбят за загубата, особено за техните семейства“.

Хеликоптерът Z9 на ганайските военновъздушни сили, се е разбил в региона Ашанти, в южната част на страната. Той е излетял от столицата Акра и се е насочил на северозапад, към Обуаси. На борда са били трима членове на екипажа, трима държавни служители и двамата министри. Причината за катастрофата все още не е известна. Президентът Джон Махама обяви национален траур.

