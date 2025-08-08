Поклонници на надеждата: папата се срещна със затворници от Венеция

Папа Лъв XIV прие на аудиенция група поклонници от Венеция, сред които трима затворници, излежаващи присъдите си в местния затвор Санта Мария Маджоре и получили разрешение да направят поклонение в Рим.

Александър Панчанка – Маня Кавалджиева – Ватикана

Аудиенцията се състоя на 7 август в залата за консистории на Апостолическия дворец във Ватикана. Групата поклонници бе придружена от патриарха на Венеция, кардинал Франческо Мораля. Инициативата бе един от важните етапи в пастирската грижа за затворниците, осъществявана от Църквата във Венеция.

„Това е събитие, което съм сигурен, че ще остави незаличим отпечатък върху душата, живота и историята на тези затворници, на персонала и доброволците, които ги придружават, както и на всички, участващи в пастирската работа на епархийско ниво, насочена към затворите и реинтеграцията на лишените от свобода мъже и жени в социалния живот“, каза кардинал Мораля.

В Делегацията, приета от папата, участва и директорът на затвора Енрико Фарина. „Това преживяване ме изпълва с гордост. Благодарение на чувствителността на съдията, който наблюдава изпълнението на присъдите, на ежедневната всеотдайна работа на затворническата полиция, на преподавателите, на капелана отец Масимо Кадамура и на патриарха на Венеция, стана възможно да се позволи на тримата затворници да преживеят едно богато, човешко и духовно пътуване, чиято кулминация ще бъде частната аудиенция със Светия Отец“, каза той в навечерието на посещението си в Рим.

Енрико Фарина съобщи, че участниците в аудиенцията ще дадат на папата дневник с размисли и молитви, написани по време на поклонението. „За мен ще бъде чест да бъда с тях в този специален момент“, добави Фарина.