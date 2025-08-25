Папата за мисионерското наследство на отец Рудамина за Индия

На 25 август, катедралата „Света Екатерина" в щата Гоа бе домакин на тържества по случай 400-годишнината от пристигането на първия литовски йезуит отец Рудамина в Индия. На тази паметна дата Лъв XIV изпрати поздравителна телеграма до архиепископа на Гоа и Даман, кардинал Филипе Нери Антониу Себастиао ду Розариу Ферао.

Виктор Владимиров – Маня Кавалджиева – Ватикана

В послание, подписано от ватиканския държавен секретар кардинал Пиетро Паролин, Светият Отец отправя сърдечни поздрави и най-добри пожелания към всички участници в тържествата в катедралата на Стария Гоа, като заедно с тях благодари на Бог за свидетелството на мисионера, чиято „твърда католическа вяра е видима и днес в Литва“. Епископът на Рим отправя молитва „споменът за неговото великодушие и дръзновение в разнасянето на спасителното послание на Евангелието на всички народи да вдъхнови мнозина в наше време да откликнат със същото търпение и проницателност на задачата на благовестието“.

В посланието се обръща специално внимание на наследството на диалога и културното разбирателство, оставено от отец Рудамина. Лъв XIV изразява надеждата, че „опирайки се на основите на неговия мисионерски плам и изключителното наследство на диалога и културната интеграция“, местната Църква ще помогне за развитието на общението и сътрудничеството.

Особено през тази Юбилейна година на надеждата, индийските християни са призовани активно да насърчават икуменическия и междурелигиозен диалог, „който може да служи за модел на братска хармония, помирение и съгласие за цялото общество“.

„Като залог за радост и мир в нашия Господ Иисус Христос“, Светият Отец от все сърце отправя апостолска благословия на всички участници в празника и на техните семейства.