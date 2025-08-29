Папата: възвестяването на Христос е мисия на всеки християнин

Мисията на Църквата и на всеки християнин е да свидетелства за срещата с Бога на живота, припомни папата по време на аудиенция с делегация от инициативата „Училище за евангелизация „Свети Андрей“, която прие на 29 август 2025 г. във Ватикана.

Александър Панчанка – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Днес Вселенската църква отбелязва литургичната памет на мъченичеството на свети Йоан Кръстител. Неговата фигура може много да ни помогне да размишляваме върху мисията на евангелизаторите в съвременната Църква и света“, каза папата.

Лъв XIV припомни думите от Евангелието на Свети Йоан: „Словото стана плът и живя между нас“ (Йоан 1,14), подчертавайки, че Йоан Кръстител е свидетел на това. Позовавайки се на думите на евангелист Йоан: „това, което видяхме и чухме, възвестяваме ви, за да имате и вие общение с нас“ (Първо Йоаново, 1, 3), Светият Отец отбеляза, че задачата на училището за евангелизация е да свидетелства за срещата с Бог животворец.

Нашето призвание като кръстени хора е „да предадем това, което самите ние сме получили, за да могат всички да станат едно в Христос“, подчерта папата, канейки гостите си да размишляват „върху живота на светците, които, подобно на Йоан Кръстител, са били верни последователи на Исус Христос, изразявайки това с думи и добри дела“.

Училищата за евангелизация „Свети Андрей“ са инициатива, основана в Мексико през 1980 г. от Хосе Прадо Флорес, за обучение на католици за евангелизация. Днес тя има около 2000 клона в 69 страни по света.