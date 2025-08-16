Папата: светът се нуждае от оазиси на мир и Божия любов

На 15 август папа Лъв XIV изпрати поздравително послание до монахините-облатки на света Франческа Римска от манастира „Тор де Спеки“, в центъра на Рим, които празнуват 600-годишнината от обета на своята основателка, съпокровителка на Вечния град. Римският епископ призовава конгрегацията да остане „училище за действена любов, източник на духовност и образ на пълна отдаденост на Христос и Църквата“.

Виктор Владимиров – Маня Кавалджиева – Ватикана

Светият отец припомня, че на 15 август 1425 г. Франческа Римска, „след като е живяла живота на примерна съпруга и майка“, заедно с девет спътници, дала тържествен обет да се посвети на Бог и на служба на бедните и страдащите. От това начало се е създало общество, вдъхновено от Правилото на Свети Бенедикт, което вече шест века носи в себе си духа на милосърдието и молитвата. Света Франческа, толкова почитана в Рим заедно с апостолите Петър и Павел, и свети Филипо Нери, остава, по думите на Папата, светещ фар за верните от всички времена.

Днешният свят се нуждае особено от жени, влюбени в Евангелието и готови да свидетелстват за Исус. Лъв XIV подчертава характеристиките на светостта на Франческа Римска: желанието да донесе Христос на света, послушанието на ангелското напътствие, молитвата и грижата за единството на Църквата.

Манастирът „Тор де Спеки“, в подножието на Капитолийския хълм, е наречен от Папата „светилник по пътя на народа“. Векове наред вярващите са идвали тук, за да намерят душевен мир, а днес, в свят на суета и изобилие, са необходими такива духовни оазиси.

В края на посланието си Лъв XIV изразява желанието думите от молитвата на Франческа да станат „програма и пророчество“ за сестрите: „Ти хвана дясната ми ръка, Ти ме поведе по Твоя воля и ме съпроводи в славата“.