Папата: стоп на оръжията в Украйна и на глада в Газа, освобождаване на заложниците

При пристигането си във Вила Барберини в Кастел Гандолфо, папа Лъв XIV изрази пред журналисти пожеланията си по повод на двата продължаващи конфликта и целите на „меката дипломация“ на Светия Престол, стремяща се към разрешаване на проблемите чрез диалог, а не чрез война. Папата ще има кратка почивка до следващия вторник, с някои публични ангажименти и чествания на 15 и 17 август.

Vatican News

Прекратяване на огъня и мирно споразумение в Украйна, разрешаване на хуманитарната криза и кризата с глада, както и освобождаване на израелските заложници в Газа. Това са целите на „меката дипломация“ на Светия Престол за проблеми, които „не могат да бъдат решени чрез война“ и това е, за което призовава и на което се надява папа Лъв XIV. Той беше придружен от журналисти при пристигането си в Кастел Гандолфо, където ще прекара втора лятна почивка до 19 август.

Докато поздравяваше многобройните хора, очакващи пристигането му, пред вратата на Вила Барберини, която ще бъде негова резиденция тези дни, папата отговори на въпросите на няколко репортери, посветени на международните актуални събития.

Търсете винаги диалога, дипломацията

На въпроса какво очаква от срещата на върха през август между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, Лъв XIV отговори: „винаги трябва да има стремеж към прекратяване на огъня, трябва да се сложи край на насилието, на толкова много смъртни случаи. Ще видим как ще могат да постигнат споразумение“.

„Защо война след толкова много време? Каква е целта? Винаги трябва да търсим диалога, дипломатическата работа, а не насилието, не оръжията“. А на въпроса дали е обезпокоен от възможността за депортиране на населението на Газа, папата каза: „преди всичко трябва да се разреши хуманитарната криза, не може да се продължава така. Познаваме насилието на тероризма и имаме уважението към многото загинали и към заложниците, те трябва да бъдат освободени. Но трябва да мислим и за многото, които умират от глад“.

Проблеми, които не се решават с войната

Накрая, папата беше попитан каква дейност развива Светият Престол за спиране на тези и други конфликти. Лъв XIV отговори: „Светият Престол не може да спре... но ние работим, така да се каже, за мека дипломация, като непрекъснато насърчаваме и настояваме за ненасилие чрез диалога и търсене на решения, защото тези проблеми не могат да бъдат решени чрез войната“.

На общата аудиенция: нека Бог дари мир на всички народи

По време на общата аудиенция в зала „Павел VI“, в поздрава си към полските поклонници, папата насочи вниманието на света към хората от страните, засегнати от конфликти и насилие: „молете се на Бог да даде мир на всички народи, преживяващи трагедията на войната“.

Литургията и неделна молитва в Кастел Гандолфо за Успение Богородично

По време на този втори период на почивка в резиденция вила Барберини в Кастел Гандолфо, папа Лъв XIV ще проведе няколко публични срещи. В петък, 15 август, празника Успение Богородично, от 10 часа сутринта, той ще отслужи светата литургия в енорията „Сан Томазо да Виланова“ в Кастел Гандолфо, а в 12 часа ще произнесе молитвата Ангел Господен от Папския дворец на площад „Свобода“, също в Кастел Гандолфо.

В Албано, литургия и обяд с бедните

В неделя, 17 август, от 9:30 часа сутринта, папа Лъв ще отслужи литургия в светилището „Санта Мария дела Ротонда“ в Албано Лациале, с бедните, подпомагани от епархийската Каритас и нейните служители. В 12 часа ще произнесе молитвата Ангел Господен на площад „Свобода“ в Кастел Гандолфо. Накрая ще сподели обяда си с бедните и подпомаганите от Каритас в „Борго Лаудато си“, на територията на Папските вили.

man /VatNews