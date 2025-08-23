Папата: семейството трябва да се подкрепя в ежедневните нужди и в молитвата

По време на аудиенцията във Ватикана с участниците в Генералните капитули на четири женски религиозни института, папа Лъв XIV призова за подновяване на ангажимента към нуждаещите се, като насърчи да се оказва помощ чрез изслушване и даване на съвети, в духа на Светото семейство от Назарет.

Бенедета Капели – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Свидетели на надеждата“ в пълния смисъл на думата: така папа Лъв определи монахините, приети на аудиенция в залата за консистории днес, 23 август и които са представителки на четири Института и работят за Генералните капитули: Мисионери на Дъщерите на Светото семейство от Назарет, Институт на Дъщерите от Назарет, Институт на Апостолите на Светото семейство и Сестрите на Милосърдието на Света Мария, наречени на Добрия Съвет. Те всички са израз на Църква, която гледа към Светото семейство от Назарет, „домашно огнище на молитва, ковачница на любов и пример за святост“, и която се ангажира да живее и да предава ценностите, които представлява.

Папата, който се извини за закъснението си в началото на срещата, след това припомни думите на Свети Павел VI, казани в Светата земя на 5 януари 1964 г. в базиликата „Благовещение“, когато призоваваше да се обърнем към Исус, Мария и Йосиф, за да разберем още по-добре „значението на семейството, неговата свързаност чрез любов, неговата обикновена и строга красота, неговия свещен и неприкосновен характер, неговата нежна педагогика и неговата естествена и незаменима функция в обществото“.

В наши дни, повече от всякога, семействата се нуждаят от подкрепа, насърчаване и окуражаване: чрез молитвата, примера и с бързи социални действия, готови да помогнат на техните нужди. Вашето харизматично свидетелство и вашата работа като посветени жени могат да направят много в това отношение.

Отговорът на Божиите дарове

Лъв XIV припомни богатството, което имат женските религиозни институти: харизмата, дарена от Духа на техните основатели – Джоузеф Манянет, Мария Енкарнасион Коломина, Мария Луиджа Ангелика Кларак, Джузепе Гуарино, Кармела Аутери, Тереза​​Ферара, Агостино ди Монтефелтро – и което продължава да се обновява, вдъхновявайки и големи школи по духовност, подчерта папата, като например францисканските и салезианските училища. Надеждата, въплътена в Юбилея, добави Светият Отец, е надеждата, към която религиозните жени, „знак и пророчество“, са призовани да се стремят, за да се докоснат до бъдещите блага.

Носете вярното и провиденческо присъствие на Господа в историята на вашите институти; носете добродетелта, с която онези, които са ви предшествали, често понасяйки тежки изпитания, са откликнали на Божиите дарове.

Изграждайте семейство

В заключение на словото си, папата призова да се поднови ангажимента към „децата, майките, бащите, възрастните и младите хора“, за да се възродят „същите добродетели и същата любов на Светото семейство“.

Продължавайте поверените ви дела, като „изграждате семейство“ и като бъдете близо до хората, на които помагате, с молитвата, изслушването, съвета и помощта, за да съхранявате и разпространявате, в различните среди, в които работите, духа на дома от Назарет.

Накрая, Лъв XIV благодари за работата, извършвана в толкова много части на света и повери монахините на застъпничеството на Божията Майка и Свети Йосиф.