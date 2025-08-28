Папата се моли за жертвите на стрелбата в Минеаполис

В телеграма, подписана от ватиканския държавен секретар кардинал Паролин, папа Лъв XIV изрази съболезнованията си за „ужасната трагедия“, случила се в Минеаполис, САЩ. Нападението е станало по време на литургия в църквата, намираща се в училищния комплекс. Изстрелите през витражите причиниха смъртта на две деца и раниха 17 души.

Папа Лъв XIV научи „с дълбока тъга“ за стрелбата в църквата „Благовещение“ в Минеаполис. Това се казва в телеграмата, подписана от държавния секретар кардинал Пиетро Паролин, изпратена от папата до архиепископа на Сейнт Пол и Минеаполис, Бернар Хебда. Равносметката на трагедията до момента е двама загинали – и двете деца на 8 и 10 години – и 17 ранени, от които други 14 деца, седем в тежко състояние. Стрелецът, открил огън през прозорците по деца, седнали на пейките в църквата по време на литургия, която се е провеждала в училищния комплекс, впоследствие се е самоубил.

Молитва за тези, които плачат за загубата на дете

Папата, се казва в текста, „изразява най-искрените си съболезнования и уверява в духовната си близост с всички засегнати от тази ужасна трагедия“, особено със семействата, „които сега плачат за загубата на дете“. Лъв XIV „поверява душите на починалите деца на любовта на всемогъщия Бог“ и уверява в молитвите си „за ранените, както и за спасителите, здравните работници и членовете на духовенството, които се грижат за тях и техните близки“.

Благословия за местната общност

Телеграмата завършва с апостолическата благословия, дадена от Лъв XIV на общността на католическото училище „Благовещение“, на архиепископията на Сейнт Пол и Минеаполис, и на всички жители на градската зона на градовете-близнаци, като „залог за мир, сила и утеха в Господ Иисус“.

