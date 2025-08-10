Търси

Папата: съкровището на нашия живот се умножава чрез дела на милосърдие

Преди да произнесе молитвата Ангел Господен на днешния 10 август, папа Лъв XIV размишлява върху неделното евангелско четиво от свети Лука (Лк. 12, 32-48).

София Халходжаева – Маня Кавалджиева – Ватикана

Обръщайки се към хилядите поклонници на площад „Свети Петър“, епископът на Рим припомни, че в този евангелски откъс Исус говори за истинското съкровище на нашия живот. Призовавайки учениците си да „си продадат имотите и да дадат милостиня“ (ст. 33), Господ моли да не пазим за себе си даровете, които Бог ни е дал, а да ги използваме щедро в полза на другите, особено на онези, които повече от други се нуждаят от нашата помощ, обясни Светият Отец:

„Не става дума само за споделяне на материалните блага, които имаме, но и за използване на нашите способности, време, душевна топлина, присъствие и емпатия“.

Накратко, всичко, което прави всеки от нас, според Божия план, е уникално, безценно благо, жив, пулсиращ капитал, за чийто растеж е необходимо да бъде развиван и инвестиран, иначе той изсъхва и се обезценява. Или се губи, попадайки във властта на онези, които като крадец го присвояват и го превръщат в обикновена стока.

Божият дар, който сме ние, не е предназначен да изчезне безследно, подчерта папата. За да бъде реализиран и изразен, той се нуждае от пространство, свобода, взаимоотношения, от любов: само тя преобразява и облагородява всеки аспект от нашето съществуване, правейки хората все по-подобни на Бога. Не е случайно, че Исус изрича тези думи, когато се възнася в Йерусалим, където ще се жертва на Кръста за нашето спасение“.

Делата на милосърдието са най-надеждната и печеливша банка, на която можем да поверим съкровището на живота си: там, както ни учи Евангелието, дори една бедна вдовица с „две лепти“ става най-богатата в света (срв. Марк 12, 41-44). В тази връзка папата цитира проповед на Свети Августин (390, 2):

„Задоволен би бил онзи, който би направил от килограм бронз паунд сребро или от килограм сребро паунд злато; но от това, което даваме, получаваме нещо наистина различно: не злато и сребро, а вечен живот. Защото даденото ще се промени, понеже този, който го дава, ще се промени“.

Затова, призова Светият Отец, в семейството, в енорията, в училище и на работа, където и да сме, нека не пропускаме нито една възможност да обичаме. Именно такъв вид бдителност изисква от нас Исус: трябва постоянно да се учим да бъдем внимателни, отворени, чувствителни един към друг, така както Той се отнася с нас във всеки един момент.

„Братя и сестри, нека поверим това желание и стремеж на Пресветата Богородица: нека тя, Утринната звезда, ни помогне да бъдем в нашия разделен свят „пазители“ на милосърдието и мира, както учи Свети Йоан Павел II (вижте Молитвеното бдение на 15-я Световен ден на младежите, 19 август 2000 г.) и както така прекрасно показаха младите хора, дошли в Рим за Юбилея“, призова Светият Отец поклонниците в края на своето обръщение.

10 август 2025

