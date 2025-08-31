Папата призова да се спре „пандемията на оръжията“

В многобройните апели, отправени в края на молитвата Ангел Господен, папата се спря на трагедията, случила се на 27 август в католическото училище „Благовещение“ в Минесота, като призова хората да се молят за загиналите деца и да се спре употребата на оръжия.

Маня Кавалджиева – Ватикана

На родния си английски език, Лъв XIV, в края на неделната молитва, отправи силен апел за спиране на широко разпространеното зло на безразборното използване на оръжия. Папата говори за трагедията, случила се в неговата родина, когато на 27 август в американския щат Минесота млад мъж откри огън по време на литургия, преди да започнат училищните уроци, убивайки две деца на 8 и 10 години и ранявайки други 15 души, преди да отнеме живота си.

Папата призова да се молим за тези млади жертви и за всички невинни деца, които умират всеки ден.

Нашите молитви са за жертвите на трагичната стрелба, станала по време на училищна литургия в американския щат Минесота. Нека включим в молитвите си безбройните деца, убивани и ранявани всеки ден по света.

Пандемията на оръжията

Папата призовава Бог да сложи край на разпространението на оръжия по света:

Нека се помолим на Бог да сложи край на пандемията на оръжията, големи и малки, която заразява нашия свят. Нека нашата Майка Мария, Царица на мира, да ни помогне да изпълним пророчеството на Исая (2,4): „и те ще изковат мечовете си на плугове и копията си – на сърпове“.