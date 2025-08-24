Папата призова за мир в Мозамбик и Украйна

След неделната молитва Ангел Господен, папата изрази близостта си с региона на Мозамбик, където насилието бушува от години. Лъв ХIV се присъедини и към духовната инициатива „Световна молитва за Украйна“, за да помоли Господ да даде мир на тази „измъчена страна“

Маня Кавалджиева – Ватикана

Ето и думите на папата:

„Скъпи братя и сестри!

изразявам близостта си с народа на Кабо Делгадо, Мозамбик, жертва на ситуацията на несигурност и насилие, която продължава да причинява смърт и разселване. Докато ви призовавам да не забравяте тези наши братя и сестри, ви насърчавам да се молите за тях и изразявам надеждата си, че усилията на лидерите на страната ще успеят да възстановят сигурността и мира на тази територия.

Миналият петък, 22 август, придружихме с молитви и пост нашите братя и сестри, които страдат от войните. Днес се присъединяваме към нашите украински братя, които с духовната инициатива „Световна молитва за Украйна“ измолват Господ да даде мир на измъчената им страна.

Поздравявам всички вас, вярващи от Рим и поклонници от различни страни, особено тези от Караганда в Казахстан, от Будапеща и общността на Папския Северноамерикански колеж. Радвам се да приветствам духовата музика на Гоцано и енорийските групи от Беладжо, Видигулфо, Карбония, Корло и Вал Кавалина. Поздравявам и вярващите, пристигнали с велосипеди от Ровато и Манербио, както и пътуващата трупа „Виа Лучис“.

На всички вас желая приятна неделя“.