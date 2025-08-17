Папата: на първо място да се постави благосъстоянието на народите

След молитвата Ангел Господен, произнесена на площад „Свобода“ в Кастел Гандолфо, папата се помоли „усилията за прекратяване на войните и за насърчаване на мира да бъдат успешни“. Той се помоли и за жертвите на наводненията в Пакистан, Индия и Непал. Благодари и на асоциациите, които във ваканционните селища насърчават културни и евангелизационни инициативи, като Младежката мисия в Ричоне.

Маня Кавалджиева – Ватикана

Като се обърна към 2500 вярващи на площад „Свобода“, епископът на Рим каза:

„Скъпи братя и сестри, споделям болката на народите на Пакистан, Индия и Непал, които пострадаха от големите наводнения. Моля се за жертвите и техните семейства, както и за всички, които страдат от това бедствие“.

Папата насърчи да се молим „усилията за прекратяване на войните и насърчаване на мира да бъдат увенчани с успех; общото благо на народите винаги да бъде на първо място в преговорите“.

През това лятно време, каза още Светият Отец, получавам новини за многобройни и разнообразни инициативи за културно образование и евангелизация, които често се организират във ваканционни селища.

„Чудесно е да се види как любовта към Евангелието стимулира креативността и усилията на групи и сдружения от всички възрасти. Например младежката мисия, която се провежда тези дни в град Ричоне“. Папата благодари на организаторите и на всички, които участват в подобни мероприятия по един или друг начин.

Накрая Светият Отец поздрави всички, „събрали се днес тук в Кастел Гандолфо. По-специално, с радост приветствам групата AIDO от Кокалио, „честваща 50 години ангажимент за живота“, кръводарителите AVIS, дошли с велосипеди от Гавардо (Бреша), младежите от Казарано и францисканските монахини от Сант'Антонио. Папата благослови и голямото поклонение до богородичното светилище в Пиекари, Полша“.