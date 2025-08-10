Търси

Войната в Газа Войната в Газа  (AFP or licensors)
Лъв ХIV призова да се молим за прекратяване на войните

След неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв XIV призова да се молим за прекратяване на войните

София Халходжаева – Маня Кавалджиева – Ватикана

„80-та годишнина от бомбардировките над Хирошима и Нагасаки събуди в цял свят настоятелното отричане  на войната като начин за разрешаване на конфликтите. Нека тези, които взимат решения, винаги да помнят отговорността си за последствията от тези решения за народите. И нека не пренебрегват нуждите на най-слабите и всеобщото желание за мир“, каза Светият Отец.

„В тази връзка поздравявам Армения и Азербайджан, които стигнаха до подписването на Съвместната декларация за мир“, продължи папата, изразявайки надежда, че това събитие „ще допринесе за стабилен и траен мир в Южен Кавказ“.

Папата напомни за положението на жителите на Хаити, което става „все по-отчаяно“, както се вижда от новините за убийства, насилие от всякакъв вид, трафик на хора, принудително изгнание и отвличания.

„Обръщам се с настоятелен призив към всички отговорни лица незабавното да бъдат освободени заложниците и моля за конкретна подкрепа на международната общност за създаване на социални и институционни условия, които да позволят на хаитяните да живеят в мир“, каза Светият Отец.

Епископът на Рим топло приветства вярващите от столицата и поклонниците от различни страни, по-специално от САЩ, Ирландия и Италия:

„Благодаря на всички вас за присъствието и молитвите. Приятна неделя!“, пожела папа Лъв ХIV.  

10 август 2025, 16:18

