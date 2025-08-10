Лъв ХIV призова да се молим за прекратяване на войните

След неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв XIV призова да се молим за прекратяване на войните

София Халходжаева – Маня Кавалджиева – Ватикана

„80-та годишнина от бомбардировките над Хирошима и Нагасаки събуди в цял свят настоятелното отричане на войната като начин за разрешаване на конфликтите. Нека тези, които взимат решения, винаги да помнят отговорността си за последствията от тези решения за народите. И нека не пренебрегват нуждите на най-слабите и всеобщото желание за мир“, каза Светият Отец.

„В тази връзка поздравявам Армения и Азербайджан, които стигнаха до подписването на Съвместната декларация за мир“, продължи папата, изразявайки надежда, че това събитие „ще допринесе за стабилен и траен мир в Южен Кавказ“.

Папата напомни за положението на жителите на Хаити, което става „все по-отчаяно“, както се вижда от новините за убийства, насилие от всякакъв вид, трафик на хора, принудително изгнание и отвличания.

„Обръщам се с настоятелен призив към всички отговорни лица незабавното да бъдат освободени заложниците и моля за конкретна подкрепа на международната общност за създаване на социални и институционни условия, които да позволят на хаитяните да живеят в мир“, каза Светият Отец.

Епископът на Рим топло приветства вярващите от столицата и поклонниците от различни страни, по-специално от САЩ, Ирландия и Италия:

„Благодаря на всички вас за присъствието и молитвите. Приятна неделя!“, пожела папа Лъв ХIV.