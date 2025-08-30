Папата прие президента на Република Зимбабве

В Апостолическия дворец се състоя срещата между Лъв XIV и президента на Република Зимбабве, който след това бе приет в държавния секретариат на Ватикана кардинал Паролин

Vatican News

Папа Лъв XIV прие на аудиенция във Ватикана тази сутрин, 30 август, президента на Република Зимбабве, Емерсон Дамбудзо Мнангагва. След това държавният глава се срещна с кардинал Пиетро Паролин, държавен секретар и с монсеньор Пол Ричард Галахър, секретар за отношенията с държавите и международните организации.

По информация на ватиканския пресцентър, по време на разговорите са били отбелязани добрите отношения между Светия Престол и Зимбабве, както и някои аспекти на политическата и социално-икономическата ситуация в страната, по-специално по отношение на сътрудничеството между местната църква в областта на образованието и здравеопазването.

Освен това са били разменени и мнения по регионални въпроси, подчертавайки значението на насърчаването на мултилатерализма, диалога и сътрудничеството между народите.

срещата на президента с кардинал Паролин (ANSA)

man /VatNews