Папата прие президента на Република Сейшели

Сътрудничество с местната църква в областта на опазването на околната среда, здравеопазването и образованието: това бяха основните теми, разгледани по време на аудиенцията на папата с президента на Република Сейшели, Вавел Рамкалаван. Последвалите разговори в Държавния секретариат на Ватикана включваха и обмен на мнения по регионални и международни въпроси, с подчертаване на важността за насърчаване на диалога и сътрудничеството между народите.

На 22 август папа Лъв XIV прие на аудиенция в Апостолическия дворец президента на Република Сейшели, Вавел Рамкалаван, който след това се срещна с държавния секретар, кардинал Пиетро Паролин, придружен от монсеньор Мирослав Станислав Вачовски, заместник-секретар за отношенията с държавите.

Околна среда, здравеопазване, образование, диалог

По време на сърдечните разговори в Държавния секретариат, съобщи ватиканският пресцентър, бяха отбелязани добрите отношения между Светия Престол и Сейшелските острови. Разговорът се фокусира върху някои аспекти на политическата и социално-икономическата ситуация в страната, особено сътрудничеството с местната църква в областта на опазването на околната среда, здравеопазването и образованието, с особен акцент върху образованието на младежта в архипелага. Разговорът продължи с обмен на мнения по регионални и международни въпроси, като се подчерта важността на насърчаването на диалога и сътрудничеството между народите.

Подаръците

Папата подари на президента барелеф, който възпроизвежда алегорията на Теологията – фреска от Рафаело Санцио, изрисувана на свода на Станца дела Сигнатура във Ватиканските музеи: жена и от двете й страни два херувима, които държат надписите „Divinar(um) rer(um) – notitia“, тоест теологията като „откровение на божествените неща“. Другите подаръци от папата бяха тома за Апартамента за аудиенции в Апостолическия дворец и Посланието за Световния ден на мира през 2025 година. Президентът Рамкалаван подари на папата малко дървено копие на типичната пирога – дългата тясна лодка, използвана за риболов в архипелага.

